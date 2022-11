Janša želi opravičilo: Pričakujemo, da bo res pravična, srčna in pozorna

Čestitke novoizvoljeni slovenski predsednici dežujejo iz vseh strani, izjema ni niti domači politični parket. Svoje želje in čestitke je tako sporočil tudi prvak SDS, Janez Janša, pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan in Slovensko sodniško društvo. Čestitke so prišle tudi z vrha Katoliške cerkve in Islamske skupnosti.

Bivši premier Janez Janša je poudaril, da od nove predsednice pričakuje, da bo srčna, pravična in pozorna. Na družbenih omrežjih je napisal, da pričakuje konstruktivno sodelovanje v skupno dobro v zahtevnih časih, ki so pred nami. Hkrati pa je sporočil predsednici, da bi se spodobilo, da se po izvolitvi opraviči za laži o stranki SDS, ki jih je izrekla v kampanji.

icon-expand V štabu Nataše Pirc Musar FOTO: Luka Kotnik

Oglasili so se tudi z vrha Katoliške cerkve, novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje si med drugim želi, da bi nova predsednica krepila odprt in tvoren dialog med državo in verskimi skupnostmi. Saje je Pirc Musarjevi tudi zaželel, da bi "odgovorno službo, ki ji je bila zaupana, opravljala v blagor vseh državljank in državljanov naše domovine". Izrazil je željo, da bi kot predsednica države uspešno varovala temeljne človekove pravice, krepila odprt in tvoren dialog med državo in verskimi skupnostmi ter krepila vlogo civilne družbe v demokratičnem procesu naše domovine.

Mufti Nevzet Porić je prepričan, da bodo z novoizvoljeno predsednico dobro sodelovali ter krepili dobre odnose. "Vaše razumevanje človekovih, manjšinskih in ustavnih pravic, ki jih ves čas zagovarjate, daje upanje, da boste znali prisluhniti manjšinskim skupinam v Sloveniji, ki bogatimo našo državo. Naj vas Bog čuva," je v čestitki zapisal Porić. Novoizvoljeni predsednici republike Nataši Pirc Musar so čestitali tudi pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan in Slovensko sodniško društvo. V slednjem si obetajo skupno prizadevanje za neodvisnost sodstva. Ministrica pa ji je zaželela, naj jo vodijo srčnost, modrost in preudarnost v dobro vseh državljank in državljanov. Ministrica je spomnila, da je Slovenija dobila prvo predsednico republike, Pirc Musarjevi pa čestitala "ob zgodovinski zmagi". Slovensko sodniško društvo je ob čestitki izrazilo prepričanje, da bo prizadevanje za neodvisnost sodstva skupno ter da bodo skupaj krepili vladavino prava, razvoj demokracije in varstvo človekovih pravic.