Je Logar v predsedniški tekmi neodvisen kandidat ali kandidat stranke SDS?

Še teden dni je do prvega kroga predsedniških volitev, javnomnenjske ankete pa največ možnosti za preboj v drugi krog napovedujejo Anžetu Logarju. Dolgoletni član SDS in trenutno njen poslanec sicer kandidature ni vložil s podpisi kolegov poslancev, ampak jih je zbral med volivci. In v tem smislu je neodvisen kandidat, ne ograjuje pa se od svoje politične zgodovine in preteklega dela, je dejal v intervjuju, ki jih pred volitvami pripravljamo za našo oddajo in spletno stran 24ur.com.

"Moja politična zgodovina je jasna." Tako predsedniški kandidat Anže Logar odgovarja na vprašanje, ali v predsedniški kampanji res beži od stranke SDS. "Mogoče ta občutek distanciranja zgolj zato, ker sem sedaj kot predsedniški kandidat pravzaprav ime in priimek, ki predstavlja svoja stališča, ne pa kot nekdo, ki zagovarja stališča stranke. Je pa logično, da če sem predstavnik desnosredinske stranke, je tudi moj svetovni nazor zmerno desnosredinski," pravi. Logar naj bi bil sicer v stranki SDS, od koder informacije ne odtekajo zlahka, zmernejši pol, tiha opozicija znotraj stranke. Večkrat se ga je že omenjalo kot morebitnega naslednika Janeza Janše, ki je na čelu stranke že 30 let. V čem je Janezu Janši podoben? "V tem, da če želim nekaj doseči, bom investiral vso svojo energijo, da se ta cilj tudi doseže," odgovarja. icon-expand Anže Logar FOTO: POP TV Neuradno se sicer sliši marsikaj, tudi da sta Logar in Janša v slabih odnosih. "S predsednikom stranke sem vedno dobro sodeloval," pravi in dodaja, da trditve, da se s predsednikom stranke ne razumeta, ne držijo. Logar je bil doslej sicer že šef Ukoma, poslanec, v času tretje Janševe vlade tudi zunanji minister. Tudi od tega obdobja se ne distancira. "Veliko uspehov je bilo doseženih," pravi. Da je imela prejšnja vlada najboljšega finančnega ministra, pravi, prav tako je ponosen na infrastrukturne projekte. Glede covida pa: "Zagotovo so bile na tej poti storjene kakšne napake. Ampak treba se je zavedati, da je bil to boj z nekom, ki ga nisi poznal, ki si ga imel prvič pred seboj." PREBERI ŠE V prvem krogu volitev najvišja podpora Logarju, v drugem Pirc Musarjevi Kaj pa komunikacija? "Tu bi se verjetno dalo postopati bistveno bolje," pravi. In očitno še kaj drugega, denimo zaplete s financiranjem Slovenske tiskovne agencije. "Če bi bil direktor Ukoma sam, ne bi ravnal tako. To zase lahko povem." Kot minister je sicer sam pisal tudi v tujino, recimo o stanju v pravosodju, in se zaradi tega zagovarjal odboru v državnem zboru. Kot predsednik države pravi, da takšnih akcij ne bi izvajal. Nenazadnje pa tudi – ali bi Logar legaliziral marihuano za osebno uporabo? "Verjetno ne bi bil posebej proti," pravi. V nedeljo pa si boste lahko na 24ur.com lahko prebrali tudi o družinskem zakoniku, delu nevladnih organizacij ter o tem, kdaj in zakaj se je odločil za vstop v predsedniško tekmo.