Aleksander Pozvek vam vsakega kandidata za predsednika republike predstavi skozi oči nekoga, ki mu je blizu. Rek pravi, da je samo pravi prijatelj človek, s katerim si lahko dovoliš biti to, kar si. In ne le eden, o Mihi Kordišu, kandidatu Levice, so se razgovorili kar trije njegovi dolgoletni prijatelji.