Ena glasovnica, seznam sedmih kandidatov, obkrožite tistega, ki vas je najbolj prepričal. Na več kot 3.000 volišč je vabljenih skoraj milijon in 700 tisoč volivcev, ki tokrat ne bodo imeli prav zahtevnega dela, navodila za glasovanje so preprosta. Na državni volilni komisiji sicer svetujejo, naj si vseeno vzamejo čas in pozorno pogledajo glasovnico, da se ne bi zmotili pri izbiri kandidata in s popravki tvegali, da oddajo neveljavno glasovnico.