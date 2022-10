Kako se na golf igrišču obnese Sabina Senčar?

Pravijo, da je Škotska zibelka golfa, čeprav so ga začeli igrati že v obdobju Rimljanov, malce drugače sicer, pa vendarle. Zgodovina golfa je bogata in dolga, šport še zdaleč ni nov, pa čeprav mnogi med nami vemo le, da je glavni cilj, da s čim manj udarci žogico spraviš v luknjo. Težko ravno ne more biti, ali pač? In to si je ob drugem izzivu mislil tudi Aleksander Pozvek, ko mu je izziv postavila kandidatka za predsednico in ko je vedel, da je na igriščih za golf preživela veliko več časa kot on.