Kako skrbita za zdravje, bosta zadovoljna s plačo, kaj cenita drug pri drugem?

Logar na opozorilo, da imajo člani strank velikokrat izrazito neprimerno retoriko, med njimi tudi predsednik stranke SDS, ki tudi sama večkrat toži o verbalnih in fizičnih napadih, pravi, da je bil tudi sam deležen sovražnega govora, a kljub temu slovi po uporabi zmernega jezika. "Politik je oseba na očeh javnosti in kot tak ima dodatno odgovornost, da pazi, kaj govori, in tudi, na kakšen način to govori," pravi Logar. Zase meni, da skrbno izbira besede, da je spoštljiv in stremi k temu, da se vsi tako pogovarjajo.

Nataša Pirc Musar meni, da je meja med sovražnim govorom in ostrim jezikom zelo tanka in da je v naši politiki bolj kot sovražni pogost grob in brutalen govor. Prvi je načeloma bolj uperjen proti manjšinam in denimo zanika obstoj Romov, negira pravice istospolnih. Nataša Pirc Musar kot odvetnica pravi, da se v njeni pisarni večinoma odločijo o tem, koga bodo zastopali, na podlagi tega, kako zavzeto lahko nekoga zagovarjajo. Je pa tudi izpostavila, da se za sovražne pogosto označi tudi izjave, ki to niso.

V kontrastu s preteklimi predsedniškimi predvolilnimi soočenji sta kandidata, uvrščena v drugi krog, Nataša Pirc Musar in Anže Logar , eden do drugega zelo spoštljiva. Današnje soočenje se je zato začelo s tematiko o primerni komunikaciji in sovražnem govoru, ki smo mu v političnem prostoru vse pogosteje priča.

Nadaljevala sta s temo o Muzeju slovenske osamosvojitve. Pirc Musarjeva pravi, da je pomembno, v kakšen kontekst se postavi samo osamosvojitev, in misli, da je to odločitev treba prepustiti zgodovinski stroki, Logar pa dodal, da gre za 'najsvetlejše obdobje v slovenski zgodovini' in da je naslednje generacije treba spoznati z 'usodnostjo tistega trenutka', da bodo znali ceniti, 'kaj so očetje Slovenije naredili'.

Logar meni, da je treba oba politična parketa ocenjevati z enakimi merili. Ne levi ne desni politični pol nista bolj surova in sovražni govor najdemo na obeh polih. Logar je prav tako izpostavil, da sam nestrinjanja vedno rešuje na osebni ravni. "Sama bi si želela, da bi moj protikandidat to počel že prej. Zakaj čakati na predsedniško funkcijo in takrat izstopiti iz cone udobja," se je na izjavo spraševala Pirc Musarjeva. Logar je nemudoma odvrnil, da "zakaj pa gospa Pirc Musar ni obsodila izjave nekdanjega predsednika Danila Turka, ko je rekel, da je Huda jama drugorazredna tema?" Kandidatka se je na slednje branila z besedami, da ne ve, katerega leta je to bilo in ali je takrat sploh poznala Turka, a da je v preteklih letih večkrat javno obsodila sovražni govor tako z desnega kot levega pola. "Vi pa se oglašate zadnje štiri mesece v tej kampanji, prej pa se niste," je očitala Logarju.

Donald Trump ni "po njuni duši"

Na vprašanje, kakšen predsednik je bil Donald Trump, je predsedniški kandidat Logar z rahlim nasmeškom na obrazu dejal, da ni bil "po njegovi duši". Logar namreč meni, da je Trump naredil veliko strateško napako s tem, ko je izstopil iz jedrskega sporazuma z Iranom. "In videli smo, kakšne so bile posledice te odločitve. V ključnem trenutku smo zamudili bogatenje Irana, v državi, ki ne slovi po demokratičnem režimu."

Kakšna prva dama pa je bila Melanija Trump, ki jo je Nataša Pirc Musar tudi pravno zastopala? Po mnenju odvetnice je bila Melanija "verjetno najsvetlejša zvezda pri predsedovanju Donalda Trumpa, ki tudi meni ne sede na dušo. Je pa res on uporabljal veliko sovražnega govora in bil nastrojen proti drugačno mislečim – kar ni nekaj, kar bi bil vzor dobrega državnika". Njun odnos je označila za ironičen, saj da se nje Melanija medtem, ko je njen soprog prek družbenih omrežij napadal politične nasprotnike, borila za zgledno komuniciranje. " Sicer pa je zelo prijazna in načitana gospa, ki lepo govori slovensko," je zaključila Pirc Musarjeva.

Za mir ključna pogajanja, za slednja pa evropska enotnost

Kandidata sta razpravo o ZDA nadaljevala v bolj resnem tonu. Kakšna je njihova vloga v Evropi in svetu? Anže Logar bi odnose z ZDA poglobil. Meni, da je okrepljeno transatlantsko zavezništvo zmeraj dobra strateška rešitev, za katero si je tudi sam zmeraj prizadeval. "Ponosen sem na to, da smo preko dveh administracij uspeli z Američani doseči strateški sporazum. In to je še posebej pomembno sedaj v času vojne v Ukrajini. Menim, da je treba ta dialog ohraniti in nadgraditi ter tudi sodelovati pri skupnih izzivih, ki so pred nami. Ti izzivi so energetsko vprašanje, prehranski izziv in vprašanje Zahodnega Balkana," je svoje delo in stališča povzel Logar.

Pirc Musarjeva pa meni, da so ZDA glavne v ozadju boja proti ruskemu režimu oziroma proti predsedniku države Vladimirju Putinu. "Vseeno si sama želim, da bi Evropa razmišljala o tem, kako bi postala vojaško močnejša in enotnejša. Sama vojna v Ukrajini je povzročila precej gorja v Ukrajini in v Rusiji, povzročila je inflacijo po drugih svetovnih gospodarstvih. Izpostavila je še pomembnost pogajanj, za katera meni, da ne smejo izključevati Ukrajine. Ni pogajanj brez Ukrajine v tej kruti ukrajinsko-ruski vojni," je zaključila.

Logar je nato odgovoril, da je treba biti pri mednarodni politiki in odnosih vselej natančen. "Ni res, da ZDA vodijo boja zoper ruski režim. Rusija je napadla Ukrajino in ZDA so tu zavezniki za Evropsko unijo skupaj z bojem za ohranitev temeljnih vrednost na katerih temeljijo Združeni narodi," je popravil odgovor Pirc Musarjeve. Poudaril je še pomembnost enotnosti Unije, saj da bo šele takrat Rusija sedla za pogajalsko mizo z Zahodom.

Pirc Musarjeva je odgovorila, da gospod Logar spreobrača njene besede. "Kaj pa je to, kar ste ravnokar povedali, drugega kot prizadevanja za mir, o katerih sem govorila," je vprašala protikandidata. Tudi ona je izpostavila, da bomo mir dosegli le s pomočjo pogajanj.