Trije kandidati bi v vlogi novega predsednika najprej odpotovali v Berlin

Nataša Pirc Musar je sporočila, da se bo na prvo državniško pot odpravila v eno od držav našega evroatlantskega zavezništva. Katera bo to, bo odvisno od takratnega aktualnega dogajanja. "Seveda bi bila ta pot usklajena z vsemi, ki v Sloveniji oblikujejo zunanjo politiko, z Državnim zborom, MZZ in pristojno ministrico. Če bi izbirala danes, bi bila to Nemčija, ki je naša največja zunanjetrgovinska partnerica. Gospodarska kondicija Slovenije bo namreč krojila vpliv draginje in s tem vplivala na življenja državljanov in državljank. Moramo ostati močni in dobro povezani, da bomo to zimo vsi skupaj preživeli kar se da mirno in uspešno", je pojasnila.

Vladimir Prebilič bi šel na prvo pot v Rim – na srečanje s predsednikom Italije ter vzpostavitev dialoga s posebnim poudarkom na prizadevanjih za položaj slovenske manjšine v Italiji pod novo italijansko vlado.