'Kandidati ta hip drug drugemu zveri, pomembna bo vloga Goloba in Janše'

Ni prvič, da so se v tekmi za ključe predsedniške palače pojavile negativne informacije, razlaga direktorica Mediane. A so ostale v ozadju, ker so bili kandidati spoštljivi, drug drugega so znali celo pohvaliti. A kot izpostavi Janja Božič Marolt, direktorica Mediane so se ravnokar začeli tudi kandidati med seboj na nek način napadati: " Lahko bi rekli, da je kandidat kandidatu zver."

Rezultat prvega kroga še ni odločen

Negativne informacije imajo učinek snežene kepe, po verbalno pestrem koncu tedna pravi prva na Mediani. Kar pomeni, da se, ko zaokrožijo, le še krepijo in širijo. Rezultat prvega kroga tako še zdaleč ni odločen. Vpliv bosta imela tudi šefa koalicije in opozicije: "Bolj kot se bo Golob angažiral, večja verjetnost je, da bi bila volilna udeležba večja in potemtakem tudi njihov kandidat, ki bi dobil večjo podporo, in obratno. Manj kot se bo gospod Janez Janša angažiral, večjo podporo lahko dobiva njihov kandidat, čeravno nestrankarski kandidat Logar." Pa lahko že ta trenutek govorimo, da je to pravzaprav tekma treh kandidatov? Kot meni Maroltova, je malo verjetno, da bi kdo od trojice pristal na četrtem mestu. So pa rošade na vrhu še možne in tudi precej verjetne. Kdo bosta prejemnika vstopnice za drugi krog, bodo odločila tudi soočenja.