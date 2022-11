Kdo in kako v ozadju volilne kampanje pomaga Anžetu Logarju?

Za stike z mediji aktualnega predsednika sveta SDS, ki sicer kandidira s podporo državljanov in v dosedanjem poteku predsedniške bitke poudarja neodvisnost od svoje matične stranke, skrbi njegova nekdanja sodelavka na ministrstvu za zunanje zadeve Zarja Bregant. Ta je v mandatu Janševe vlade iz kabinetne zaposlitve na Logarjevem resorju dobila zaposlitev za nedoločen čas. Ali ji je pri tem do položaja pomagal prav nekdanji minister? In kaj o neplačanem sodelovanju svoje zaposlene v predsedniški kampanji pravijo na zunanjem ministrstvu?