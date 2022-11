Kdo je nova predsednica republike Nataša Pirc Musar?

Nataša Pirc Musar, ki je drugem krogu predsedniških volitev premagala Anžeta Logarja, bo prva ženska na položaju predsednice Slovenije. Nekdanja novinarka in informacijska pooblaščenka na najvišjo politično funkcijo v državi stopa kot odvetnica brez političnih izkušenj, zavezana liberalnim vrednotam in varovanju človekovih pravic.

Kandidaturo je 54-letna Nataša Pirc Musar najavila prva med kandidati, za njeno vložitev pa je nato zbrala podpise volivcev. Ob tem je večkrat poudarila, da ni bila nikoli članica nobene politične stranke, kot predsednica pa, da se bo zavzemala za človekove pravice, vladavino prava in pravno državo. Med ključnimi prioritetami navaja usklajevanje rešitev na štirih področjih, ki jih ocenjuje kot ključna za razvoj in socialno povezanost države. To so zdravstvena in pokojninska reforma, podnebna nevtralnost in zagotavljanje celovite varnosti. Ob tem kot nujno vidi ohranjanje in izvajanje dobrih politik in projektov tudi ob menjavi oblasti.

icon-expand Volilni štab Nataše Pirc Musar FOTO: Luka Kotnik

Hkrati poudarja, da kot predsednica ne bo tiho in da bo njen glas vedno glas za ljudi, saj da ima kot aktivna državljanka odgovornost, da se oglasi in opozori javnost, ko "gre za kršenje človekovih pravic, ko sovražni govor prevlada nad spoštljivim, ko se kršijo ustava in zakoni, ko se sesuva socialna država in se demokraciji režejo krila". Meni, da se je odhajajoči predsednik Borut Pahor premalo oglašal ob podobnih primerih. O odgovornosti za razmah sovražnega govora pravi, da mora pri sebi razčistiti tudi vsak politik, a največjo odgovornost za to po njenem mnenju nosi desna politika. Ne glede na to pa napoveduje, da se bo, če bo izvoljena, sestala z vsemi predsedniki parlamentarnih strank. V zunanji politiki si bo po napovedih prizadevala, da vse države Zahodnega Balkana čim prej vstopijo EU. Pri reševanju mejnega vprašanja s Hrvaško bo vztrajala pri uveljavitvi arbitražne odločbe. Napoveduje nadaljevanje obstoječih zunanjepolitičnih strategij in procesa Brdo–Brioni, ki ga je začel dosedanji predsednik Borut Pahor. Pri tem pa zgolj srečevanje predsednikov držav Zahodnega Balkana ni dovolj, meni. Kar zadeva pooblastila predsednika države, Pirc Musarjeva meni, da bi moral imeti še možnost vložitve zahteve za presojo ustavnosti. Kot predsednica ne bi pomilostila nikogar, ki bi zagrešil spolni ali krvni delikt. Pravico žensk do svobodnega odločanja o rojstvu otrok neomajno podpira, vesela pa je bila tudi odločitve Ustavnega sodišča glede družinskega zakonika in podpira možnost posvojitev otrok za istospolne partnerje. Pri kandidaturi jo je podprlo več vidnih posameznikov iz različnih sfer družbe, med drugim nekdanja predsednika republike Milan Kučan in Danilo Türk. V prvem krogu je imela od političnih strank le podporo zunajparlamentarnih Piratske stranke in Stranke mladih-Zeleni Evrope. V drugem krogu, po tistem, ko je v prvem izpadel njun kandidat Milan Brglez, so jo podprli tudi v koalicijskih Gibanje Svoboda in SD. V kampanji se je morala Pirc Musarjeva večkrat otepati kritik na račun svojega premoženja in premoženja moža Aleša Musarja. Odgovarjala je s trditvami, da sta z možem vse premoženje pridobila z lastnim delom in na zakonit način. Večkrat je zatrdila, da podjetja, ki so povezana z njo in soprogom, delujejo zakonito, plačujejo vse davke v Sloveniji in so družbeno odgovorna. Posli njenega moža so bili sicer tudi najtežje vprašanje, s katerim se je morala ukvarjati v kampanji, je priznala.