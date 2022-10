Kdo so možje, ki varujejo predsednika države?

Uredba o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija, določa štiri stopnje varovanja, predsednik države je varovan po drugi. Prva je rezervirana za varovanje tujih državnikov, ki pridejo na obisk v Slovenijo.

Te stopnje določajo, katere ukrepe policisti lahko izvajajo za zagotavljanje varnosti. "Predsednika varujemo z ukrepi preventivno-operativnega varovanja, tehničnega in osebnega varovanja. Vseskozi je varovan in se temu ne more odpovedati. Varovan je tudi v zasebnem življenju in med dopusti. Tudi v tem delu ni izjem, predsednik se varovanju ne more odpovedati," pojasnjujejo na Centru za varovanje in zaščito, ki deluje v okviru Generalne policijske uprave.

Nekateri v ospredju, drugi iz ozadja

Varnostniki so policisti, ki so za to delo posebej izurjeni in imajo specifična znanja. Koliko konkretno jih varuje predsednika republike, na Policiji ne razkrivajo, so nam pa pojasnili, da njegovo neposredno osebno varnost zagotavlja ožja ekipa varnostnikov, ki ga spremlja na vsakem koraku. To je tisti del varovanja, ki je viden in v javnosti tudi najbolj prepoznaven.