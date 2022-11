Klakočar Zupančičeva prepričana v zmago Pirc Musarjeve

Klakočar Zupančičeva volivkam in volivcem sporoča, da je funkcija predsednika države izjemno pomembna, saj je to oseba, ki bo naslednjih pet let zastopala našo državo tako v zunanji politiki kot znotraj države.

Želi si, da ta položaj zasede oseba, ki je razumna, spoštuje načela pravne države, ustavnost in zakonitost, ima moralno podlago in moralni kompas ter ne ostane tiho, kadar zazna anomalije v družbi, predvsem s strani drugih državnih organov. "In deluje s svojo avtoriteto na način, da spreminja družbo na boljše," je pojasnila.

"Od predsednice republike pričakujem tvorno sodelovanje in dobre odnose," je poudarila. Verjame, da bodo to izredno plodna leta in nekaj izjemno pozitivnega za našo državo, saj bodo vrednote, ki jih zagovarjajo, lahko spravljali v življenje.

Če bomo dobili predsednika, pa je dejala, da bo sodelovala z vsakim, ki dobro misli in si želi dobro in pozitivno za našo državo, državljane. "Sodelovala bom, ker podpiram vse, kar je dobro. Verjamem pa, da bo tokrat predsednica," je dejala.