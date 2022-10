Kordiš s kampanjo zadovoljen: Dali smo glas ljudem, ki ga v tej družbi nimajo

"Čim večja volilna udeležba je vedno dober znak," je dejal Miha Kordiš , ki upa, da se bo aktiviralo tudi čim več mladih in izkoristilo svojo demokratično pravico. Kot je poročal novinar 24UR Žiga Bonča, ki je v štabu Miha Kordiša, je Kordiš ob zaprtju volišč skrivnosten glede tega, kaj pričakuje. Kot je povedal Kordiš: "V Levici smo se v kampanjo podali skupaj, da damo glas ljudem, ki ga v tej družbi nimajo, torej delavcem in delavkam, in mislim, da nam je to uspelo."

"Z našo kampanjo sem zelo zadovoljen," je povedal že zjutraj. Kot je pojasnil, sta bila energija in odziv ljudi neverjetna . "Kako se bo to odrazilo na konkretnih številkah v volilnem rezultatu, ne upam špekulirati. Ljudje bodo povedali, kaj si mislijo. Sem pa zelo zadovoljen, kaj in kako smo s kampanjo naredili tako glede terena kot medijskega komuniciranja," je dejal predsedniški kandidat stranke Levica.

Na vprašanje, kako bo preživel današnjo volilno nedeljo, je odgovoril, da se je z vlakom in avtobusom pripeljal iz Ljubljane do domače Škofje Loke in Svetega Duha. Po oddanem glasu pa je odšel na domače kosilo. "Po tem mesecu kampanje se prileže domača goveja juha," je izpostavil.

Volivci danes na sedmih predsedniških volitvah v zgodovini samostojne države izbirajo novega predsednika ali predsednico republike. Med 7. in 19. uro je v Sloveniji odprtih 2999 rednih volišč in 88 volišč omnia. 30 volišč je odprtih v tujini.

Na predsedniških volitvah poleg Kordiša kandidirajo skupni kandidat SD in Gibanja Svoboda, evropski poslanec Milan Brglez, poslanec SDS Anže Logar, ki kandidira s podpisi volivcev ter izraženo podporo SDS in SLS, kandidat NSi in njihov poslanec Janez Cigler Kralj, odvetnica Nataša Pirc Musar, ki kandidira s podpisi volivcev ter izraženo podporo Piratske stranke in Stranke mladih - Zeleni Evrope, kandidat Vesne in skupine volivcev, župan Kočevja Vladimir Prebilič ter kandidatka stranke Resni.ca in skupine volivcev, ginekologinja Sabina Senčar.