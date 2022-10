Cigler Kralj zasebno: ljubeč mož in očka, ki ima rad red, a se zna tudi zabavati

Ljubezen med Janezom in Klavdijo je bila ljubezen na prvi pogled. "Ko sva se prvič videla, sem vedela, da bo to oče mojim otrokom, če jih bom kdaj imela," je povedala. Prvo srečanje je bilo na avtobusni postaji. "Prijatelji so ga poslali, naj me tam pobere, saj smo šli skupaj na koncert, in tako sva se spoznala. Ko sva se nekaj časa peljala, me je vprašal, če sem jaz tista, jaz pa njega, če je on tisti," se nasmeje.