'Ljubezniva, srčna, sočutna, empatična, rahločutna, pogumna'

Kljub napornemu urniku si rada vzame tudi čas zase: "Rada bere, poje in pleše," njena najljubša pesem pa je: "Joni Mitchell, Both sides now, ki je zrcalo njenega značaja," pove prijateljica. Najljubša barva je zelena. In ko jo vprašamo, kaj pripravi, ko prideš k njej na obisk: "To so gurmanske specialitete – od rib do mesa in priloge," odgovori.

Kako preživljata skupni čas?

Če Sabina in Rebeka ne preživljata skupnih trenutkov v lokalnem baru, se zabavata drugače: "Greva na grad na sprehod z njenim kužkom, greva občasno nakupovat, tudi kakšne počitnice preživimo skupaj na morju." In na morju se Sabina popolnoma sprosti. Kar ne pomeni divjih zabav, ampak: "Zelo lahkotno – ležalnik, koktajl ob večeru, plavanje, sončenje, obilo smeha. Sabina je zelo duhovita," še doda Rebeka.