Logar močno v vodstvu, Pirc Musarjeva in Brglez tesno skupaj

Na vprašanje, za katerega kandidata boste glasovali, bi Logar dobil 31,7 odstotka. To je 12 odstotkov več kot konec septembra. Na drugi strani pa podpora preostalim kandidatom stagnira ali pada.

Za Pirc Musarjevo, ki je v dveh tednih izgubila 16 odstotkov glasov, bi glasovalo 19,8 odstotka. Na tretjem mestu je Milan Brglez, ki je konec septembra imel 18,9-odstotno podporo, tokrat pa bi dobil 18,6 odstotka glasov.

Če bi pa vzeli samo opredeljene, torej izločili 17-odstotni delež neopredeljenih, pa bi za Logarja glasovalo 38,5 odstotkov udeležencev volitev, za Pirc Musarjevo 24,1 in Brgleza blizu 22,6 odstotkov volivcev.

Logar v drugi krog, njegov protikandidat še neznanka

Logar se bo torej zagotovo uvrstil v drugi krog volitev, razdalja med drugo- in tretjeuvrščenim kandidatom pa je tesna, znaša okoli 1,5 odstotne točke. Kdo bo prišel v drugi krog, je torej zelo težko napovedati.

Anketirance so tudi spraševali, koga bi volili, če bi imeli na izbiro Logarja in Pirc Musarjevo, Brgleza in Logarja ter Pirc Musarjevo in Brgleza.

Logar bi v paru s Pirc Musarjevo zbral dobrih 49 odstotkov, ona pa dobrih 45. V paru z Brglezom pa bi zbral dobrih 50 odstotkov, medtem ko bi jih Brglez 40,5. V paru Pirc Musarjeve in Brgleza bi za odvetnico glasovalo 37,9 odstotka anketirancev, za Brgleza pa 36,1.

Kdo je najbolj prepričljiv?

31 odstotkov je kot najbolj prepričljivega ocenilo Anžeta Logarja, na drugem mestu po prepričljivosti je Nataša Pirc Musar, za najbolj prepričljivo jo je ocenilo 13,9 odstotka vprašanih, 12,6 odstotka respondentov je menilo, da je bil v dosedanji kampanji najbolj prepričljiv Milan Brglez. Kandidat, ki ima nadpovprečno visoko oceno prepričljivosti, je poleg Logarja še Miha Kordiš iz Levice – njegova volilna podpora je 2,2-odstotna, kot najbolj prepričljivega pa ga je navedlo precej več – 4,6 odstotka vprašanih.

Na vprašanje, ali se bodo udeležili volitev, je 54,9 odstotkov pritrdilo, 37,1 odstotkov še ne ve, osem odstotkov pa se volitev ne namerava udeležiti.