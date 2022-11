Logar: Pomembno je govoriti o pozitivnih temah

Anže Logar je po zaprtju volišč je dejal, je bila to "kampanja za" - in da bo rezultat pokazal, kako pomembno je za Slovenke in Slovence govoriti o pozitivnih temah za Slovenijo. "Sodelujemo za prihodnost ni samo slogan, ampak je tudi način, po katerem sam kot politik razmišljam ter sem in bom deloval naprej. Pričakujem, da bo ta koncept tudi danes zmagovit." Po neuradnih delnih rezultatih je sicer v vodstvu njegova protikandidatka Nataša Pirc Musar.

Tudi tokrat so Logar in njegova ožja ekipa v štabu v enem od ljubljanskih lokalov umaknjeni od kamer in novinarjev. Prvopodpisana pod njegovo kandidaturo Romana Jordan je po zaprtju volišč dejala, da je vzdušje v štabu dobro - in da verjamejo v zmago svojega kandidata, čeprav je bil po javnomnenjskih anketah pred volitvami nekoliko v zaostanku za Natašo Pirc Musar. Jordanova je ocenila, da je Logarju uspelo pokazati obraz desnosredinske politike, ki je zmeren, povezovalen in spoštljiv, "kajti Anže Logar takšen pač je". Dodala je, da je tudi pokazal, da "je naša prihodnost v medsebojnem spoštovanju in povezovanju, ki omogoča ne le zmago posameznikom in posameznicam, ampak ekipi in državi Sloveniji".

Potem ko je zmagal v prvem krogu, je sicer Logar, ki kandidira s podpisi volivcev in podporo strank SDS, SLS in NSi, danes na volišče na Parmovi ulici v Ljubljani prišel v družbi svoje partnerke in dobro razpoložen. Preostanek dneva je preživel v krogu družine. "Danes pakiramo, hčerka jutri odpotuje za tri dni na tabor, se že zelo veseli, skuhal bom kosilo in dan preživel v krogu družine," je povedal. Na vprašanje kakšno volilno udeležbo pričakuje, je odgovoril, da si ne upa podajati napovedi, saj je "zadnjič brcnil mimo", si pa želi, da bi bila čim višja. Ocenil je, da je volilna kampanja nudila neposredni stik z volivci in da so soočenja ljudem omogočila, da so si ustvarili sliko o vsakem od kandidatov. Takoj po zaprtju volišč je dejal, je bila to "kampanja za" - in da bo rezultat pokazal, kako pomembno je za Slovenke in Slovence govoriti o pozitivnih temah za Slovenijo. "Sodelujemo za prihodnost ni samo slogan, ampak je tudi način, po katerem sam kot politik razmišljam ter sem in bom deloval naprej. Pričakujem, da bo ta koncept tudi danes zmagovit."

Kdo je Anže Logar? Dolgoletni član in poslanec SDS je ob kandidaturi poudarjal nujnost sodelovanja političnih akterjev. Za prihodnost Slovenije se je tako po njegovem mnenju ključno poenotiti o strateških ciljih družbe in države. Logar se je rodil 15. maja 1976 v Ljubljani. Leta 2000 je doštudiral na ljubljanski ekonomski fakulteti, leta 2006 magistriral na fakulteti za podiplomske državne in evropske študije, leta 2016 pa je na fakulteti za uporabne družbene študije doktoriral iz politične sociologije. Svojo vidnejšo politično pot je začel na mednarodnem parketu, ko je januarja 2003 v Evropskem parlamentu postal svetovalec v poslanski skupini Evropske ljudske stranke (EPP), katere del je tudi SDS. V DZ je bil prvič izvoljen na volitvah leta 2014 in je trenutno poslanec že tretji mandat. V prvi in drugi Janševi vladi je bil direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom), med prvim predsedovanjem Slovenije Svetu Evropske unije je bil tudi uradni govorec predsedstva, v tretji Janševi vladi pa je zasedel stolček ministra za zunanje zadeve. Tako njegov mandat na Ukomu kot na čelu slovenske diplomacije pa je zaznamovalo njegovo posredovanje ocen o razmerah v slovenski medijski krajini Evropi. Leta 2008 je kot direktor Ukoma več kot petdesetim dopisnikom evropskih medijev pod vrata hotelskih sob potisnil mapo s citati nekaterih slovenskih novinarjev in urednikov, ki naj bi dokazovali, da v Sloveniji vlada popolna medijska svoboda, a so bili iztrgani iz konteksta. V času ministrovanja pa je dvigoval prah s posredovanjem depeše, ki so jo pripravili na Ukomu in s katero je vlada odgovorila na kritike civilnodružbenih partnerjev Sveta Evrope o pritiskih na novinarje, v njej pa zapisala, da "večina slovenskih medijev izvira iz nekdanjega komunističnega režima". Logar se je leta 2018 aktiviral tudi na lokalni ravni in se podal v tekmo za ljubljanskega župana. A neuspešno, saj ga je Zoran Janković z več kot 60 odstotki glasov premagal že v prvem krogu, je pa Logar kljub temu med desetimi kandidati dobil skoraj 30-odstotno podporo. V letošnjo predsedniško kampanjo se je tako Logar podal z nemalo političnega kapitala. Kot svoj cilj navaja Slovenijo, "deželo visokega življenjskega standarda, sproščeno, s čistim okoljem, delujočim sistemom, ničelno toleranco do korupcije in solidarno družbo, ki zna in zmore sodelovati". Poudarja sodelovanje in povezovanje političnih akterjev, med drugim bi kot predsednik republike formaliziral forum sodelovanja vrha slovenske politike v obliki rednih mesečnih srečanj, najmanj dvakrat letno pa bi sklical tudi srečanje predsednikov parlamentarnih strank. Med pomembnimi cilji Logar med drugim navaja gospodarsko uspešnost Slovenije, zeleni prehod, spodbujanje investicij v obrambni sistem in oblikovanje družbe priložnosti, ki privablja mlade ustvarjalne posameznike. Kandidaturo je vložil s podpisi volivcev, odkar je najavil kandidaturo, pa se mora otepati očitkov, da se kot dolgoletni in vidnejši član SDS, ki so ga mnogi v preteklosti že videli kot možnega naslednika Janeza Janše na čelu SDS, v tekmo težko podaja kot neodvisni kandidat. Zasebno je Logar ljubitelj športa in navdušen pohodnik. Že dvakrat je z ženo, s katero ima dve hčerki, odšel na romanje v Španijo in prehodil Jakobovo pot do romarskega središča Santiago de Compostela. Bil je tudi boksar, zelo rad tudi kolesari.