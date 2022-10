Logar hvaležen volivcem, v prihodnjih tednih pričakuje vsebinsko razpravo

Anže Logar je kandidaturo napovedal v začetku julija. Čeprav je član SDS se je odločil za zbiranje podpore med volivci in zelo hitro zbral več kot dovolj podpisov. Vseeno je odnos s stranko zaznamoval njegovo kampanjo, Logar se je v nekaterih pogledih skušal od stranke nekoliko distancirati. Ankete so mu napovedovale, da bo v prvem krogu zbral največ glasov podpore.

Volilni večer Logarjeva ekipa preživlja v enem od ljubljanskih barov, tam pričakujejo tudi predsednika SDS Janeza Janšo in predsednika SLS Marka Balažica. Od SDS-ovih poslancev je tam le Eva Irgl, seveda pa tudi prvopodpisana pod Logarjevo kandidaturo - Romana Jordan. Na vprašanje ali lahko nocojšnji večer prinese kakšno presenečenje pa je Logar tik pred zaprtjem volišč dejal, da bi bil rezultat "rahlo nad 50-odstotki neko presenečenje". Napovedovanje rezultata se zdi sicer Logarju nehvaležno. Še posebej, "ker je v kampanji sedem konkurentov in nekaj kar zahtevnih", je pojasnil. "Pričakujem nepričakovano. Rezultat bom sprejel in na podlagi tega se bomo odločili, kako ravnati v drugem krogu," je glede nadaljevanja kampanje dejal Logar, ki pričakuje uvrstitev v drugi krog. "Kampanjo sem delal od spodaj navzgor, s strani državljank in državljanov je bil odziv dober," je še dejal Logar, ki želi tudi pred drugim krogom ohraniti neposreden stik z volivci. Na novinarsko vprašanje, ali je njegova napoved zmage na družbenih omrežjih veljala za prvi ali tudi drugi krog volitev, je odgovoril, da to prepušča domišljiji. "Sam verjamem v zmago, verjel sem v to že leto dni nazaj, ko o tem še nihče drug sploh ni razmišljal in s tem občutkom grem v drugi krog," je dodal smelo. Prvopodpisana pod Logarjevo predsedniško kandidaturo Romana Jordan je v izjavi ob pričakovanju izidov prvega kroga dejala, da "bodo rezultati pokazali, kako dobro smo delali med kampanjo". Jordanova ocenjuje, da je bila kampanja "dobra, precej vsebinska, pa tudi zahtevna". Hkrati je imel njihov kandidat poleg vseh medijskih soočenj tudi veliko stikov z ljudmi in gojil pristne stike, je dodala. Prepričana je, da se je pravilno odločil za samostojno kandidaturo na volitvah. "Veseli smo sicer podpore obeh strank, ampak na ta način je bil lahko pristen, predstavljal je svoja stališča in z njimi na najboljši možen način odgovarjal na pričakovanja ljudi," je poudarila Jordan. Izpostavila je še Logarjevo prijaznost, spoštljiv odnos do ljudi in sposobnost povezovanja. Ob objavi prvih rezultatov je bilo slušati več vzklikov navdušenja, Logar pa se je najprej zahvalil volivcem. "S tem so potrdili, da je ključni slogan tisti, kar potrebujemo v prihodnjih petih letih." Nataši Pirc Musar je čestital in dejal, da v prihodnjih tednih pričakuje vsebinsko razpravo. Glede odnosa s SDS pa je dejal, da je to kampanjo vodil v skladu s svojimi prepričanji in stališči, da pa je v štab danes povabil tudi predsednika obeh strank, ki sta ga podprli.

Na volilni dan tekel in na volišče peljal starše Svoj glas je Logar danes oddal na volišču na Parmovi ulici v Ljubljani. Ob tem je pozval k čim večji udeležbi na volitvah, ki jih je označil za "praznik demokracije". Poudaril je, da ne želi ugibati, kako bi izgledal morebitni drugi krog predsedniških volitev. Na vprašanje, ali je zadovoljen s potekom kampanje, je odgovoril, da jo je zastavil nekoliko drugače. Poudaril je, da je "predvsem počel stvari, ki me veselijo, veliko sem bil z državljankami in državljani, se z njimi pogovarjal, obiskoval dogodke po praktično celi Sloveniji". Nekoliko manj je bil po lastnih besedah navdušen nad delom, kjer so se kandidati "udeležili po treh soočenj na dan", vendar so po njegovih besedah tudi to zmogli. Na vprašanje, kako bo preživel današnjo volilno nedeljo, je odgovoril, da si bo privoščil kosilo, prav tako je svoje starše peljal na volišče, "da bo celotna družina izpolnila svojo državljansko dolžnost". Prav tako se je udeležil ljubljanskega maratona in opravil z desetimi kilometri: "Rezultat je povprečen, če gremo na volitve, pa pričakujem dober rezultat. Sem vesel, da je številka dva (na glasovnici), ker vse lepe stvari so v dvoje!"

Kdo je Anže Logar? Dolgoletni član in poslanec SDS kandidira s podpisi volivcev, podpira pa ga tudi matična stranka. V kampanji nastopa s sloganom Sodelujmo #ZAprihodnost, ob tem pa poudarja nujnost sodelovanja političnih akterjev. Za prihodnost Slovenije se je tako po njegovem mnenju ključno poenotiti o strateških ciljih družbe in države. Logar se je rodil 15. maja 1976 v Ljubljani. Leta 2000 je doštudiral na ljubljanski ekonomski fakulteti, leta 2006 magistriral na fakulteti za podiplomske državne in evropske študije, leta 2016 pa je na fakulteti za uporabne družbene študije doktoriral iz politične sociologije. Svojo vidnejšo politično pot je začel na mednarodnem parketu, ko je januarja 2003 v Evropskem parlamentu postal svetovalec v poslanski skupini Evropske ljudske stranke (EPP), katere del je tudi SDS. V DZ je bil prvič izvoljen na volitvah leta 2014 in je trenutno poslanec tretji mandat. V prvi in drugi Janševi vladi je bil direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom), med prvim predsedovanjem Slovenije Svetu Evropske unije je bil tudi uradni govorec predsedstva, v tretji Janševi vladi pa je zasedel stolček ministra za zunanje zadeve. Tako njegov mandat na Ukomu kot na čelu slovenske diplomacije pa je zaznamovalo njegovo posredovanje ocen o razmerah v slovenski medijski krajini Evropi. Leta 2008 je kot direktor Ukoma več kot petdesetim dopisnikom evropskih medijev pod vrata hotelskih sob potisnil mapo s citati nekaterih slovenskih novinarjev in urednikov, ki naj bi dokazovali, da v Sloveniji vlada popolna medijska svoboda, a so bili iztrgani iz konteksta. V času ministrovanja pa je dvigoval prah s posredovanjem depeše, ki so jo pripravili na Ukomu, in s katero je vlada odgovorila na kritike civilnodružbenih partnerjev Sveta Evrope o pritiskih na novinarje, v njej pa zapisala, da "večina slovenskih medijev izvira iz nekdanjega komunističnega režima".

