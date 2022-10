Logarjev trener Tomaž Pivec: Na treningih gre vedno do konca moči ali celo čez

"Anže, oglej si ta prispevek, ker bom povedal, zakaj se tako potiš na naših treningih," je predsedniškega kandidata Anžeta Logarja še pred predstavitvijo ogovoril Tomaž Pivec , njegov trener borilnih veščin. V pogovoru nam je povedal, da ima Logar očitno takšno telo, da se rado poti. A to ne predstavlja nobenih ovir, kvečjemu gre na treningih vedno do konca ali celo čez, pravi Pivec. "Včasih ga moram predčasno ustaviti, sploh če opazim, da je nekoliko manj pripravljen na trening," še dodaja.

Čeprav se med vadbo ne pogovarjata veliko o njegovem zasebnem življenju, pa Pivec Logarja opisuje kot razmišljujočega, zelo umirjenega in spoštljivega do vseh. Poleg tega, da se ne razjezi skoraj nikoli, pa ima Logar še eno dobro lastnost. "Zelo je poslušen," nam je zaupal njegov osebni trener in inštruktor samoobrambe. Poslušnosti za pravilno izvedbo pripravljenih vaj je po vsej verjetnosti navajen iz njegovega stalnega udejstvovanja v politiki.

Da je nekdanji minister za zunanje zadeve spreten tudi pri vadbi, je odraz njegove dolgoletne vpetosti v šport.

"Želim ti vso srečo v kampanji," je v pogovoru zaključil trener Pivec in ga med drugim pospremil z besedami, da naj še naprej izraža vse notranje kvalitete, ki jih kaže na treningih. Tomaž svojemu učencu za konec sporoča, da ima njegov glas in da mu priželi zmago na predsedniških volitvah.