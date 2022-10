Mediana: Logar s stabilno podporo in v vodstvu, sledi mu Pirc Musarjeva

Kot kaže, bo o novem predsedniku države odločal drugi krog, še vedno pa spremljamo troboj favoritov. Če bi bile volitve jutri, bi največ (23,6 odstotka) volivcev prepričal Anže Logar iz stranke SDS. Na drugem mestu mu s podporo vsakega petega vprašanega (20,4 odstotka) sledi odvetnica Nataša Pirc Musar.

Tretji, a z očitnim zaostankom za vodilnima, pa je skupni kandidat vladajočih strank Gibanje Svoboda in SD Milan Brglez. Sledi zdravnica in kandidatka neparlamentarne stranke Resnica Sabina Senčar. Nato pa tesno skupaj in v vrstnem redu, ki se lahko dnevno spreminja: Miha Kordiš (Levica), Janez Cigler Kralj (NSi) in kočevski župan Vladimir Prebilič.

Preobrati in spremembe so še mogoči. Kot vidimo, je neopredeljenih še več kot 13 odstotkov vprašanih. Poleg tega še sledi nekaj ključnih soočenj in intervjujev v zaključku kampanje.