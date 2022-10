V prvem krogu najbolje kaže Logarju, drugi (za zdaj) bolj izenačeni

Raziskavo so opravili ta teden, od ponedeljka do srede. Prikazujemo pa podatke tistih vprašanih, ki pravijo, da se bodo volitev udeležili. In če bi bile volitve jutri, bi prepričljivo največ volivcev, kot kaže anketa, podprlo Anžeta Logarja, in sicer dobrih 30 odstotkov vprašanih. Kot kaže, bo boj za uvrstitev v drugi krog med Natašo Pirc Musar in Milanom Brglezom precej napet. Pirc Musarjeva namreč Logarju sledi z dobrimi 20 odstotki in le kake tri odstotne točke za njo je Milan Brglez, skupni kandidat strank Gibanje Svoboda in Socialni demokrati. Tokrat se je na četrto mesto s skoraj 11-odstotno podporo zavihtel Vladimir Prebilič, sledijo pa mu Janez Cigler Kralj, Miha Kordiš in Sabina Senčar. Neopredeljenih je tu še dobra dva odstotka vprašanih.