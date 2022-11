Na POP TV še zadnje soočenje pred volilnim molkom

Za Natašo Pirc Musar in Anžeta Logarja bo to zadnja priložnost, da prepričata še neprepričane volivce in na volišče privabita tiste, ki še oklevajo. Pomemben bo namreč vsak glas. Javnomnenjske raziskave dajejo sicer nekaj prednosti Pirc Musarjevi, analitiki pa napovedujejo, da bi bila nizka udeležba voda na mlin Logarju.

Petra Kerčmar pričakuje jasne in konkretne odgovore. Zanimalo jo bo, kdo je iskren in kdo ni. Zakaj toliko poudarjata svojo neodvisnost, ko pa je povsem jasno, čigav je kdo ter kakšno vlogo igrajo Golob, Janša in Kučan. Dotaknili se bodo sovražnega govora, ki je, kot smo lahko spremljali v preteklih tednih, že rodil tudi fizično nasilje. Kaj menita o prihajajočih treh referendumih in kako ocenjujeta delo vlade?

