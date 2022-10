Kot druga gostja v nizu pogovorov s kandidati za predsednika oziroma predsednico republike je bila ena od dveh ženskih kandidatk za predsednico republike, Sabina Senčar , 52-letna zdravnica, specialistka ginekologije in porodništva. Pred 10 leti je zapustila Univerzitetni klinični center Ljubljana in s kolegico odprla zasebno ambulanto, v kateri sta med prvimi premikali meje ginekološkega zdravljenja z uporabo laserja. Čeprav nikoli ni mislila, da bo zašla v politiko, se je na politični parket podala zaradi političnega dogajanja v času pandemije covida-19. Sama je namreč dvomila v razsežnosti te nalezljive bolezni in v nekatere zaščitne ukrepe. Te je s somišljeniki označila za orodja manipulacije in zločin nad človeštvom.

Kot svojo prednost izpostavlja dejstvo, da je edina med kandidati, ki "nima nobenega nahrbtnika iz preteklosti" . Ni članica nobene politične stranke. In kakšna bo Senčarjeva kot predsednica, če ji uspe veliki met? "Po poklicu sem zdravnica in kot taka se zavzemam za ljudi. Zame je vsak človek pomemben, ne delam razlik, ne sodim jih po njihovih političnih preferencah, po njihovih takšnih in drugačnih lastnostih, ki so njim intimne, ampak sem do vseh enaka. Iščem etične vrline, ki izvirajo iz pravičnosti, ki temelji na enakosti. In to bom zagovarjala," je poudarila.

Ali bi kot predsednica države danes prisluhnila vodilnim strokovnjakom, širila njihove besede, jim verjela in zaupala? "Prisluhnila bi vsem, ne eni strani, pač pa vsem stranem. Kot sem rekla, resnica je celota in je sestavljena iz več resnic. In če kdo, potem mora predsednik biti predsednik od vseh ljudi in mora prisluhniti. Ničkolikokrat so bili utišani glasovi drugače mislečih. Če kdaj, potem smo v teh zadnjih treh letih to slišali, videli to utišanje," je odgovorila.

Stranka, ki jo podpira in s pomočjo katere je lažje prišla do kandidature, bi odpravila obvezno cepljenje. Njeni trije otroci so cepljeni z vsemi zahtevanimi cepivi. Pa vendarle se je zaradi sodelovanja s stranko Resni.ca drži nalepka, da tudi sama zagovarja odpravo obveznega cepljenja, kot je denimo cepljenje proti ošpicam. "Jaz imam občutek, da sem s tem dobila celo več podpore, kot bi jo sicer. Ne, nikakor nisem v celoti proti ukrepom, ki smo jih poznali v medicini. Kako? Jaz sem član uradne medicine. Cepljenje proti ošpicam ... To je nenavadno vprašanje, glede na to, da nikoli nisem rekla nič proti cepljenju proti ošpicam," je poudarila. Dodaja, da dejstvo, da jo podpira stranka, ki ima v svojem programu svobodno izbiro glede cepljenja, še ne pomeni, da "vsi pihajo v isti rog".

'Predstava je bila, da bomo premagali meje z več demokracije, pa se to ni zgodilo'

Senčarjeva pravi, da trenutna kriza izhaja iz Evropske unije in da je pri bolniku najprej treba odstraniti mesto težave. Ali to pomeni, da meni, da bi morala Slovenija izstopiti iz EU? "Jaz predvsem vidim, kaj se dogaja. Ko smo vstopili in smo predali del suverenosti EU, so ljudje računali, da bodo morda bogatejši. Da bodo imeli več denarja v žepu, da bodo bolj svobodni. Predstavljate si življenje brez meja, prosti trg, prehod ljudi in trga preko meja ... Nekako predstava je bila, da bomo premagali meje z več demokracije, več svobode, pa se to ni zgodilo. Kam smo prišli danes ... Če pogledate in vprašate ljudi: bolj prazni žepi in veliko manj svobode in veliko manj demokracije," ugotavlja.

Kako pa gleda na nezakonite migracije in na žičnato ograjo na južni meji? Kot je že večkrat povedala, podpira odstranitev te ograje. "Mislim, da ni prinesla koristi, kot smo jih pričakovali. Zato nimamo nič manj nezakonitih prebežnikov. Moramo ločiti med begunci, ki so nezakoniti, in zakonitimi begunci. Drugo pa je, da je ograja povzročila veliko škode naravi in tudi ljudem, ki tam živijo. Rešitev ni v gašenju požara, mogoče je boljše delovati preventivno, da do požara ne bi prišlo ... Tudi pri beguncih je treba iskati vzroke in reševati težavo tam, kjer nastaja, ne tam, kjer vidimo samo posledice težave, ki je nastala," pravi kandidatka za predsednico.