Ninamedia: Logar tesno za petami Pirc Musarjevi

Za Pirc Musarjevo naj bi v nedeljo glasovalo 51,2 odstotka udeležencev volitev, za Logarja pa 48,8 odstotka. Zaradi tesnega rezultata se močno prekrivata tudi oba intervala zaupanja volilne napovedi. Pirc Musarjeva lahko računa, da bo prejela od 48 do 54 odstotkov glasov, Logarjev interval pa znaša od slabih 46 do skoraj 52 odstotkov glasov udeležencev volitev.

Po poročanju časnikov to pomeni, da bi v nedeljo zvečer, če bi Pirc Musarjeva dosegla spodnji rob volilne napovedi, Logar pa svojega zgornjega, lahko slavil aktualni poslanec SDS. Volilna napoved je sicer zasnovana na stališčih tistih, ki so povedali, da se bodo volitev udeležili (49,1 odstotka) ali so bili glede tega neodločeni (33,1 odstotka).

Anketiranje je potekalo od ponedeljka do četrtka zvečer. Delež neopredeljenih o tem, koga voliti, se je zadnji dan anketiranja močno znižal.

Anketni podatki kažejo, da Logar ohranja nespremenjeno volilno podporo iz prvega kroga. Okoli 55 odstotkov glasov, ki jih bo prejel, bodo prispevali volivci SDS, slabih 20 odstotkov volilne podpore lahko pričakuje od volivcev NSi, 15 odstotkov pa od ljudi, ki so strankarsko neopredeljeni.

Skoraj 80 odstotkov volivcev, ki so v prvem krogu glasovali za Milana Brgleza, naj bi zdaj glasovalo za Pirc Musarjevo, 10 odstotkov za Logarja, preostalih 10 odstotkov Brglezovih volivcev je še neopredeljenih. Dobra tretjina volivcev Vladimirja Prebiliča, ki je v prvem krogu volitev prejel skoraj 11 odstotkov glasov, bo v drugem krogu glasovala za Logarja, prav toliko tudi za Pirc Musarjevo, četrtina Prebiličevih volivcev pa je še vedno neopredeljenih.

Večina volivcev Sabine Senčar, ki je v prvem krogu volitev zbrala skoraj šest odstotkov glasov, naj bi tokrat glasovala za Pirc Musarjevo. Od volivcev Janeza Ciglerja Kralja (4,4 odstotka v prvem krogu) lahko pričakuje do 10 odstotkov glasov, ostali se bodo preselili k Logarju. Obratno seveda velja za volivce Mihe Kordiša (2,8 odstotka) iz Levice, ki se bodo v celoti preselili k Pirc Musarjevi.

Za njen rezultat bodo pomembni še volivci, ki se prvega kroga volitev niso udeležili, tokrat pa se bodo odpravili na volišča, saj ima v tej strukturi prednost.

Najpomembnejša bo volilna udeležba

Za rezultat volitev bo najpomembnejša volilna udeležba. Nižja ko bo, ugodnejši bi bil lahko rezultat za Logarja, saj se volivci SDS in NSi, ki mu zagotavljajo večino glasov, bolj zanesljivo udeležujejo volitev kot volivci levih in levosredinskih strank, ki bodo večinoma volili Pirc Musarjevo.