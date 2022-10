O šolskih napakah in (ne)transparentnosti predsedniških kandidatov

"Vsak krog je svoja tekma, do zdaj se je vedno zgodilo, da je levi kandidat premagal desnega. Časi se spreminjajo, lahko da pride do spremembe," je dejal Merče. Po njegovem mnenju se Ciglerju Kralju pozna pozen vstop v kampanjo, se je pa izrazito postavil za krščanskodemokratske vrednote, Logar pa se nagiba proti sredini, kar je sicer od nekdaj njegova dokaj konsistentna drža.

"Brglez in Musarjeva deloma nagovarjata isti bazen volivcev, prekrivanje med bazenoma pa bo tisto, kar bo odločilo, kdo bo šel v drugi krog in zelo verjetno premagal Anžeta Logarja, če se bo Logar uvrstil," meni Pengov Bitenc. Pravi, da presenečenja niso izključena, njega osebno pa preseneča edino položaj Janeza Ciglerja Kralja , nad katerim je skoraj lastna stranka NSi obupala.

Merče meni, da bo v prvem krogu predsedniških volitev najostrejši spopad med kandidati, ki pripadajo istemu polu. Nista največja konkurenta Nataša Pirc Musar in Anže Logar , temveč Milan Brglez in Musarjeva, meni.

O predsedniških volitvah in kandidatih, o referendumih ter o lokalnih volitvah sta v večerni oddaji spregovorila analitika in odlična poznavalca razmer, Peter Merče in Aljaž Pengov Bitenc .

Pirc Musarjeva se sooča z očitki glede lastništva in plačevanja davkov, njene reakcije bi jo morda lahko stale uvrstitve v drugi krog, meni Pengov Bitenc. "Njena reakcija med odmorom na soočenju je precej osnovnošolska napaka in to je ena izmed prvih tovrstnih napak v kampanji. Presenečen sem, da se je tako pustila ujeti v past."

Kljub ostrini besed, ki si jih izmenjujejo predsedniški kandidati, Pirc Musarjeva opozarja na odvisnost Logarja in Brgleza od strank ter na to, da nista neodvisna. Merče je dejal, da očitek ni na mestu, saj to, da "politiki prihajajo iz stranke, še ne pomeni, da ga ima stranka na vrvici". Pirc Musarjeva ne prihaja iz stranke, kar pa tudi ne pomeni, da je tako zelo neodvisna, kot se rada prikazuje, je pojasnil. "To je slovenska folklora, da so stranke nekaj slabega. So orodje demokracije in kot take jih moramo tudi vzeti."

Pengov Bitenc se ni strinjal s povedanim. Meni, da je Pirc Musarjeva brez političnega zaledja, s podporo dveh nekdanjih predsednikov vstopila v tekmo, Brglez in Logar pa imata za seboj močna strankarska aparata.

Gosta sta se dotaknila tudi prihajajočih referendumov, torej o RTV-ju, vladi in o dolgotrajni oskrbi. Pengov Bitenc meni, da referendumi na neki način diktirajo del debate in da se bosta morala preostala dva kandidata precej natančno opredeljevati do vprašanj, ki bodo na referendumskem lističu. Pričakuje tudi, da bo referendumska kampanja dajala ton drugemu delu predsedniške kampanje.

Nazadnje je tema nanesla še na lokalne volitve. Merče meni, da bi bil Hojs kar resen kandidat za župana Ljubljane, ker je že v času ministrovanja pokazal, da ne živi od politične kariere in da ga tudi ne boli, če izgubi.