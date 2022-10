'Odločitev, kdo bo postal predsednik, je zdaj v rokah volivk in volivcev'

Številni kandidati za predsednika države so na voliščih v svojem domačem kraju že oddali svoj glas. Brglez je ob tem pozval volivce, naj se volitev udeležijo, Cigler Kralj pa je poudaril, da je odločitev zdaj v rokah volivcev. Svoj glas sta oddala tudi Prebilič, ki je predvolilno kampanjo označil za dobro, ter Pirc Musarjeva, ki bo danes pekla torte.

Predsedniški kandidat SD in Gibanja Svoboda Milan Brglez je oddaji glasu za prvi krog predsedniških volitev na volišču v Logatcu izrazil optimizem. Obenem je pozval vse ljudi, naj se volitev udeležijo, ter poudaril njihov pomen. "Volitve so pomembne, sicer bodo drugi odločili namesto vas in morda vam bo potem žal," je Brglez dejal v izjavi za medije po odhodu z volišča. Pričakuje, da se bo volitev udeležilo čim več ljudi. "Najverjetneje udeležba ne bo tako visoka, kot je bila na parlamentarnih volitvah, je pa to neko nadaljevanje, zato pričakujem, da bo udeležba višja, kot je običajno na predsedniških," je dodal. Na novinarsko vprašanje, ali je volilni molk izkoristil za razmislek o minuli kampanji pred prvim krogom volitev, je odgovoril negativno. Čas za to bo po njegovih besedah po tem, ko bo volitev konec. "Dan sem z veseljem končno preživel v družinskem krogu. Družina se je zbrala iz celotne Evrope in smo lahko skupaj," je povedal evropski poslanec Brglez.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right

Predsedniški kandidat, kočevski župan Vladimir Prebilič, je svoj glas oddal v Dolgi vasi pri Kočevju. Njegov cilj ostaja drugi krog, ali mu bo uspelo, bo znano zvečer, ko se bodo zaprla volišča. Predvolilno kampanjo je označil kot dobro. Predvsem mu je bilo všeč, da so bili vsi protikandidati dostojanstveni. "Bile so seveda razlike med nami, kar je normalno, ampak smo te razlike komunicirali na dostojanstven način. Tako je prav in upam, da se bo kaj od tega prijelo tudi za naprej," je dejal. Ob koncu kampanje sicer zaznava nekaj utrujenosti: "Lagal bi, če bi rekel, da je ni." Vseeno pa je prisotno "veliko pričakovanje, veliko vznemirjenje", kakšen bo današnji rezultat, je dejal. Tega namerava pričakati umirjeno in v krogu družine.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right

Tudi predsedniški kandidat NSi in poslanec te stranke Janez Cigler Kralj je na volišču v Komendi že oddal svoj glas. Ob tem je poudaril, da je odločitev, kdo bo postal predsednik, zdaj v rokah volivk in volivcev. "Jaz predvsem pozivam vse volivke in volivce, da gredo danes na volišča. Predčasne volitve kažejo na to, da bo nekaj večja udeležba. Upam, da bo res večja in da bodo ljudje vzeli odločitev v svoje roke," je poudaril Cigler Kralj, ki je na volišče prišel z ženo. Dodal je, da je s kampanjo zadovoljen, vendar o rezultatih ni želel ugibati. Preostanek dneva pa bo preživel mirno in obkrožen z družino, je še povedal.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

Svoj glas je oddala tudi Nataša Pirc Musar, ki je ob odhodu z volišča na vprašanje, kaj pričakuje glede na zadnje ankete, dejala, da pričakuje uvrstitev v drugi krog. Zjutraj se je zbudila vesela in zadovoljna, saj je prepričana, da bodo volivci prepoznali njeno nestrankarsko držo. Po njenem mnenju je tudi čas, da Slovenija dobi prvo predsednico in nekoga, ki ni vpet v strankarske zdrahe. Volilno kampanjo je ocenila kot naporno, saj se je na to pot podala čisto sama, zbrati toliko podpisov za podporo pa tudi ni bil lahek zalogaj, je dejala. "Utrujena, ampak prijetno utrujena, ker vem, da veliko volivk in volivcev razmišlja podobno, kot razmišljam sama," je dodala. Na vprašanje, kako bo preživela današnji dan, pa je v smehu odgovorila, da bo pekla torte, saj jih že štiri mesece ni, pa tudi obljubila je, da jih zvečer prinese v volilni štab.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

Kandidatka stranke Resni.ca in skupine volivcev na predsedniških volitvah, ginekologinja Sabina Senčar, je bila danes ob oddaji glasu za prvi krog volitev na enem od volišč v Ljubljani optimistična. Potegnila je vzporednice z današnjim ljubljanskim maratonom, na katerem sodelujoči prav tako merijo moči. Ker je tokrat kandidirala prvič, ni mogla primerjati volilne kampanje s kakšno iz preteklih let. Sicer pa bo dan preživela skupaj s prijatelji in družino ter v štabu, je še povedala novinarjem.