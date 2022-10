Izteka se rok odprtja volilnih računov pred lokalnimi volitvami

Skladno z volilno zakonodajo stroški volilne kampanje za volitve v občinske svete ne smejo preseči 0,40 evra na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti.

Pri županskih volitvah stroški kampanje ne smejo preseči 0,25 evra na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti, v primeru drugega kroga glasovanja pa se stroški kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 evra na posameznega volilnega upravičenca.

Podatke o transakcijskem računu in organizatorju kampanje morajo predlagatelji županskih kandidatov in list kandidatov za člane občinskega sveta predložiti najpozneje do 20. oktobra, ko se izteče tudi rok za vlaganje kandidatur in bo uradno stekla volilna kampanja pred lokalnimi volitvami.

Osme lokalne volitve v samostojni Sloveniji, bodo v 212 slovenskih občinah potekale 20. novembra. Volivke in volivci se bodo na njih izrekali tako o županih kot članih občinskih svetov, ki imajo glede na velikost občine različno število članov v skladu z zakonom od sedem do 45.

Drugi krog županskih volitev v občinah, kjer v prvem krogu še ne bodo izvolili župana, bo 4. decembra.