Pirc Musarjeva prepričana, da jo čaka še finale

Nataša Pirc Musar je kandidaturo vložila prva, javnomnenjske raziskave ji danes napovedujejo drugo mesto in vstop v naslednji krog. Prepričana je, da se ne motijo in da kampanje zanjo še ni konec. "Čas je, da Slovenija dobi prvo predsednico in nekoga, ki ni vpet v strankarske zdrahe," je ponovila ob oddaji svojega glasu. Po prvih desetih odstotkih preštetih glasovnicah kaže, da je imela prav.

54-letna Nataša Pirc Musar rezultate volitev pričakuje v Ruski dači v ljubljanskih Gameljnah, ki jo imata v lasti z možem. "Predvsem pričakujem solidno volilno udeležbo, zdi se mi, da je to zelo pomembo, gre nenazadnje za praznik demokracije. Pričakujem absolutno uvrstitev v drugi krog, nagarali smo se za to skupaj s podpornicami in podporniki," je povedala tik pred zaprtjem volišč. In dodala: "Končalo se bo danes šele polfinale, finale pa 13. novembra."

Po prvih 15 odstotkih preštetih glasovnic kaže, da se v napovedih ni motila. Trenutno je namreč uvrščena na drugo mesto za Anžetom Logarjem, zanjo je bil vsak četrti od doslej preštetih glasov.

Optimistična je bila tudi dopoldne, ob oddaji glasu. "Čas je, da Slovenija dobi prvo predsednico in nekoga, ki ni vpet v strankarske zdrahe," je dejala, prepričana, da zanjo kampanje z današnjim dnem še ni konec. Priznala je tudi, da odločitev za kandidaturo ni bila lahka in da ni vedela, kaj vse jo na poti čaka. "Mnogo stiskov rok, ki so me obogatili, neprecenljiva življenjska izkušnja," je opisala kampanjo.

Kandidaturo je vložila kot prva in zdaj, ko je vsaj prvi krog že mimo in si počasi lahko oddahne, pravi, da je "utrujena, ampak prijetno utrujena, ker vem, da veliko volivk in volivcev razmišlja podobno, kot razmišljam sama". Če ji naskok na vrh države ne uspe, bo to njena prva, zadnja in edina politična avantura, pravi.