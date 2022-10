Pirc Musarjeva, Logar in Brglez o referendumih, Ukrajini in boksanju v DZ

Prvo soočenje treh kandidatov - Anže Logar, Nataša Pirc Musar in Milan Brglez. Kdo je iskren, kdo ni? Kdo bi koga podprl v drugem krogu, če mu ne uspe preboj v finale? Kakšna bo vloga prve dame ali prvega gospoda? Kako kažejo prve javnomnenjske ankete in kaj kandidati mislijo o tem?

Nataša Pirc Musar se ne obremenjuje s padcem podpore, na katerega kažejo javnomnenjske ankete. "Glavna anketa bo 23. oktobra." Ob tem pa je dodala, da je sedaj v levem volilnem bazenu precej več kandidatov kot na desnem. Tudi Anže Logar napoveduje, da bo kampanjo nadaljeval, kot jo je vodil do sedaj. "Čimveč na terenu, se pogovarjati z ljudmi in obiskovati dogodke, mesta, vasi. Z izjavami protikandidatov se ne bom ukvarjal." Kljub očitkom Musarjeve je ponovil, da kandidira kot neodvisen kandidat, sej je zbral 5000 podpisov. Na drugi strani pa je Milan Brglez zadovoljen s trendom naraščajoče podpore. Vsi kandidati so se strinjali, da je jasnost stališč pomembna. Glede (ne)strinjanja s protikandidatom Mihom Kordišem pa pa Brglez odgovarja, da se s kandidatom Levice pogosto strinjata v analizi, ne pa tudi v rešitvah. Razprava je tekla tudi o nedavni odločitvi Ustavnega sodišča glede družinskega zakonika. Logar meni, da je pri vprašanjih, ki močno delijo, potrebno "tenkočutno pristopiti k dialogu". Tako je pojasnil, da se je tudi zaradi tega vzdržal glasovanja v državnem zboru, s čimer je bil v nasprotju z njegovo stranko. Glede strinjanja z družinskim zakonikom pa ni želel dati odgovora. Vladi je očital, da ni opravila kroga usklajevanj, ki je bil po njegovem mnenju potreben.

Pirc Musarjeva pa o tem meni, da ko je Ustavno sodišče sprejelo odločitev, širša razprava ni več potrebna. "Predsednik je vrhovni branik ustave in ustavnih pravic. Predsednik je tisti, ki mora bdeti nad tem, da se ne zgodi zdrs v pravicah. Poslanci in predsednik republike morajo z ustavo dnevno živeti. Biti predsednik vseh, pomeni braniti temeljne človekove pravice in se ne spuščati v ideologije. Če bo nekomu kratena pravica, tudi pravica do veroizpovedi, se bom zagotovo oglasila." Brglez je poudaril, da ustava ni nekaj, o čemer bi se lahko pogajali. Na vprašanje, ali bi se udeležil parade ponosa, je odgovoril pritrdilno. "Šel bi na parado ponosa, ker sem se je že udeleževal. Enako bi šel tudi na romanje v Brezje. Udeležba pomeni izkaz tega, da so vsi znotraj sistema enaki." Logar meni, da funkcija predsednika ni, da se udeležuje posameznih shodov, "ker hitro zapade v kontradiktornost". Glede novega spora med Janezom Janšo in Spomenko Hribar, je Brglez dejal, da se sicer razume formalna čestitka tistih, ki predstavljajo državo. "Drugo pa je v primeru pojavljanja neofašizma preveč." Logar meni, da je slovenski politični prostor razgret, Pirc Musarjeva pa, da je pomembno opozarjati na to, kar se je v Italiji zgodilo. Brglez je odgovarjal tudi na očitke glede svojih stališč o povojnih pobojih in temu, da je v evropskem parlamentu glasoval proti resoluciji o obsodbi totalitarizmov. Pravi, da so bile nekatere izjave, ki mu jih sedaj očitajo, izvzete iz konteksta. Povedal je, da je "pomembno tako spoštovati narodnosvobodilni boj, kot obsoditi povojne poboje in kolaboracijo. Kar se tiče totalitarizmov - vsak si zasluži obsodbe, ampak s svojim kriterijem. Ne da se jih metati v isti koš."

Pirc Musarjeva meni, da je bil narodnoosvobodilni boj najbolj domoljubno dejanje v naši zgodovini, hkrati pa obsoja tudi povojne poboje. "70 let po koncu druge svetovne vojne se še vedno pogovarjamo o partizanih in domobrancih. Zgodovina je takšna in se ne bo spremenila." Logar na drugi strani pravi, da je Slovenija naredila korak proti spravi, vendar to zanj še vedno ni dovolj. Kako pa kandidati gledajo na to, da bomo po vsej verjetnosti odločali tudi o vsebini zakonov, ki se praviloma potrjujejo v Državnem zboru? Opozicijski SDS je namreč uspelo zbrati dobrih 157 tisoč podpisov podpore za razpis treh referendumskih o predlogu sprememb zakona o vladi, predlogu novele zakona o RTV in predlogu sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi.

Pirc Musarjeva meni, da ni dobro, da se bo o treh zakonih glasovalo hkrati, da so vsebinsko zelo različni, za vse pa bo glasovala z da. Brglez SDS-u zaradi referendumov očita nagajanje, kar pa Logar zanika. Logar se je sicer izjasnil le glede zakona o dolgotrajni oskrbi, kjer bo glasoval proti. Pirc Musarjeva se ni mogla izogniti tudi vprašanjem v zvezi s premoženjem njenega moža. V prejšnjem soočenju je dejala, da ima njen mož vsa podjetja v Sloveniji, kar so v rubriki Dejstva ugotovili, da ne drži. Pirc Musarjeva je priznala, da je storila napako in da je šlo za lapsus. Mož ima krovno podjetje v Nemčiji, vsa ostala so v Sloveniji, je poudarila. Kot je dejala, bi se morali vprašati, ali podjetja njenega moža poslujejo zakonito, ali v Sloveniji plačuje davke in ali je družbeno odgovoren. "Odgovor na vsa tri vprašanja je da." Poudarila je, da so vsi podatki javno objavljeni na njeni spletni strani, v dnevne posle svojega moža pa da se ne vpleta. Pri tem je še dodala, da je sama poleg svojega premoženja objavila še moževo, "medtem ko gospod Brglez ni objavil niti svojega premoženja". Milan Brglez je v odzivu dejal, da so premoženja evropskih poslancev jasno razvidna. V nadaljevanju je opozoril na prakso davčnega optimiziranja, ki prikrajša socialne blagajne. "Če hočemo solidarno družbo, bo vsakdo moral plačati davke in se obnašat družbeno odgovorno." Logar je dejal, da nima nobenega podjetja - ne doma ne v davčni oazi. Po njegovih besedah so njegove finance popolnoma transparentne. "Smatram, da je potrebno davke plačevati, a ti morajo biti takšni, da podjetja ne odhajajo v davčne oaze."

Ukrajina kot del Nata in diplomacija? V nadaljevanju so Logar, Brglez in Musarjeva razpravljali o sprejetju Ukrajine v Nato. SD se s sprejetjem ne strinja, njihov kandidat Brglez si mnenje deli. "Mora priti do miru," je povedal ter nadaljeval, da bi v mirovna pogajanja morali vključiti tudi Rusijo. "Članstvo Ukrajine naj pride kasneje," je zaključil misel. Logar meni, da Ukrajini članstva na dolgi rok ne bi smeli odrekati. Ob tem je Fajonovi očital, da je podporo članstvu zavrnila brez posveta. Kasneje je Logar še izpostavil, da je podpora Slovenije umanjkala tudi pri pogajanju baltskih držav pri vstopu, med tem pa jasno poudaril, da je teba razlikovati med podporo takojšnjemu članstvu in podpori začetku postopkov. "Ne vem, zakaj se pogovarjamo, da bi Ukrajina postala članica Nata, to ni bilo nikoli na mizi," je jasen Logar.

Brglez je temo nadaljeval. Meni, da bi podpora lahko vodila v neželeno eksalacijo konflikta. Tudi Pirc Musarjeva meni, da v času vojne ni "primerno razmišljati" o sprejetju Ukrajine v Nato, saj bi s tem v vojno vtopila celotna severnoatlanstka zveza. "Ukrajina do same vojne ni izpolnjevala kriterijev za vstop v Nato," je poudarila in nakazala, da zato takojšnjega sprejetja ne bi podprla. Je pa pristavila, da bi podpirala nadaljna pogajanja. Brzglezu je Logar očital, da ne pozna razmer, saj da z opozorili o eskalaciji sam zaostruje razmere. Brglez se je branil, da diplomacija ni preprosta zadeva ampak "je tudi obrt, ki jo je treba obvladati". V debato je vskočila Pirc Musarjeva, ki je prav tako mnenja, da morajo biti pri tako pomembnih diplomatskih zadevah vsi, ki so zadolženi za to, poenoteni. To so parlament, ministrstvo za zunanje zadeve in predsednik republike. "Neenotna stališča za ugled Slovenije v mednarodnem okolju nikakor niso dobra," je zaključila. Tudi Brglez meni, da slovenska neenoglasja ne koristijo državi, ko gre za zunanjepolitični prostor, in da bi bilo treba iskati širši konsenz. A kako bi potem s Fajonovo sodeloval Logar? Meni, da dobro, saj da so bila vsa njegova pretekla sodelovanja v preteklosti uspešna, tudi s Pahorjem. "Vsako vprašanje sem kot zunanji minister predebatiral z zunanjim odborom, to je prava pot, kot predsednik republike bi ravnal prav tako – manj govoril naprej in zadeve uskladil, nato pa predstavil skupno stališče" je razložil.

"Državni zbor ni primerno mesto za boksanje, četudi gre za dobre namene" Če se kateri od kandidatov, ki je danes prisostvoval soočenju ne bi uvrstil v drugi krog, bi lahko glasoval tudi za koga drugega. Vsi trije gosti so danes soglasno bili jasni, da se bodo uvrstili v drugi krog in tako ne bo potrebno, da bi razmišljali o kakšnem drugem kandidatu. Pirc Musarjeva prav tako meni, da bi bilo nespametno, da ji stranka SD ali kakšne druge levosredinske stranke ne bi dale podpore, istega mnenja je Brglez. Logar pa je bil mnenja, da glede na to, da čaka Gibanje Svoboda odločitev, saj so dejali da bodo podprli neodvisnega kandidata.

Debata je nanesla tudi na predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, ki se je na državni proslavi ob častni straži obrnila proti ljudem ter z razprtimi rokami spodbudila k večjemu aplavzu. Nedavno pa je potekalo še snemanje v dvorani državnega zbora, kjer je za otroke z rakavimi obolenji potekal simbolni boksarski obračun med poslancem Dejanom Zavcem in Klakočar Zupančičevo. Brglez je bil mnenja, da je dogodek na rdeči preprogi bil protokolarni spodrsljaj, ker se ni točno vedelo, kaj se sme in kaj ne. Je pa podprl snemanje v parlamentarni dvorani, ker gre za dobrodelni namen. Logar je poudaril, da takšne manifestacije v državnem zboru niso potrebne. Pirc Musarjeva se je za snemanje strinjala, da je bil prostor neposrečen. Je pa pojasnila, da je njej "važna vsebina. To je za otroke, za male bojevnike." Pirc Musarjeva pravi, da ve, da je "Urška Klakočar Zupančič srčna ženska in da bo naredila vse in še več za te otroke, bi bilo pa morda boljše, če bi tokrat šla v ring."

