Pirc Musarjeva obiskala Čeferina: 'Je človek, ki ga neizmerno cenim'

Pogovor je tekel o kandidaturi Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta OZN, pa tudi o podpori, ki jo lahko kot prvi mož Uefe ponudi pri še večji prepoznavnosti Slovenije. Predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar je obiskala nekdanjega sošolca in kolega pravnika Aleksandra Čeferina. "Je velik človek, s katerim se poznava že dobro polovico svojih življenj," ga je opisala. Ob tem je dodala, da Čeferina neizmerno ceni že od študijskih časov dalje, "saj vseskozi dokazuje, da je naša geografska majhnost zgolj nesmiselna ovira nas samih". "Veliko časa pa sva posvetila povsem konkretni temi, ki je v izjemnem interesu Slovenije – kandidaturi naše države za nestalno članico Varnostnega sveta OZN. Obljubil je, da bo pri doseganju tega cilja pomagal po vseh močeh," je dejala. Boj za podporo med preostalima kandidatoma za predsedniški stolček se medtem nadaljuje. Tako Pirc Musarjeva kot Anže Logar sta prejela podporo po štirih strank, še naprej pa skušata prepričati tudi volivce. PREBERI ŠE V drugem krogu bi več ljudi izbralo Pirc Musarjevo Po zadnjih podatkih bi sicer v drugem krogu volitev, sodeč po anketi, ki jo je med 27. in 29. oktobrom za Mladino opravila agencija Ninamedia, zmagala odvetnica. Zanjo naj bi namreč, kot kažejo rezultati omenjene ankete, glasovalo 61,3 odstotka volivk in volivcev. Poslanca SDS pa naj bi podprlo 38,7 odstotka volivk in volivcev.