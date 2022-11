Pirc Musarjeva po delnih izidih zadovoljna, a 'ni konec, dokler ni konec'

54-letna Nataša Pirc Musar nastopa kot neodvisna kandidatka z zbranimi več kot 5.000 podpisi volivk in volivcev, kandidaturo pa je med kandidati napovedala prva. "To je še moj zadnji korak v tej pet mesecev dolgi volilni kampanji, naslednji bo v verjetno svetlo prihodnost," je povedala po oddaji glasu na volišču v Radomljah in poudarila, da je bila kampanja naporna.

"Ponosna sem na svoje v štabu, na vse prostovoljke in prostovoljce, malo pa seveda tudi nase," je dejala.

Volilne udeležbe ni želela napovedati, je pa izpostavila, da je "imela najtežjo pot", saj da ni imela podpore strank. Na njeni poti ji je podporo sicer javno izrazilo več strank, po izidu prvega kroga tudi obe koalicijski stranki Gibanje Svoboda in SD. Volivke in volivce je pozvala, naj se podajo na volišča in oddajo svoj glas, ter se zahvalila za podporo.

V Ruski dači gostom na voljo tudi "predsedniško pivo"

V Ruski dači so se zbrali člani njene najožje družine, pa tudi nekateri javnosti dobro poznani obrazi kot sta na primer Oto Pestner in Biserka Marolt Meden. Pričakuje pa se tudi Urško Klakočar Zupančič, Slavka Bobovnika, Milana Kučana, pa tudi vodjo poslancev SD. Skupaj naj bi prišlo nekaj manj kot 200 povabljenih gostov, v Zgornjih Gameljnah pa je tudi okoli 60 novinarjev.

"Glede na odlično predvolino kampanjo in vso pozitivno energijo, ki jo je Nataša Pirc Musar širila po Sloveniji, verjamem v našo zmago," je dejala Marolt Medenova in dodala, da so v pričakovanju odločitve volilk in volilcev.