Ponekod prava gostija, drugje čips in voda

Na eni strani krožniki s čipsom in voda v plastenkah, na drugi pa volilni golaž in šunka v testu, v kozarcih pa vse od penine, butičnih piv do domačih sadnih sokov. S čim vse so povabljenim v svojih volilnih štabih sinoči postregli predsedniških kandidati, komu se je med prevozom raztreščila torta? Precej dobro razpoloženi in zadovoljni so rezultate pričakali v štabih četrtouvrščenega Vladimirja Prebilliča in petouvrščene Sabine Senčar.

