Prebilič ta hip stavke zdravnikov ne bi podprl, prav tako ne članstva Ukrajine v Natu

Po zadnji javnomnenjski raziskavi, ki jo je za časnik Delo in POP TV opravil inštitut Mediana, se je uvrstil na zadnje, sedmo mesto. Preobrati in spremembe so sicer še mogoči, saj je neopredeljenih še več kot 13 odstotkov vprašanih. Takšne slabe napovedi pa mu ne jemljejo optimizma.

"Upanje umre zadnje in moja naloga je, da čim bolj argumentirano in jasno predstavim vsebine, za katerimi stojim. Mislim, da je možno še kakšno presenečenje v tem času. Naj ljudje dobijo čim boljši vpogled v naše argumente in naj se predvsem preudarno odločijo," je dejal.

V boj za predsedniški stolček se podaja brez strankarske podpore. "Ampak, nič ne de. Jaz še vedno jemljem to tekmo kot zelo konstruktivno. Mislim, da je še nekaj vsebinskih zadev, ki jih bo treba poudarjati v bodoče. Pa tudi tisti, ki vodijo, bodo morali, vsaj upam, odgovoriti na kakšno malo težje vprašanje o vseh njihovih povezavah, podporah itd. Ampak to prepuščam njim. Sam imam svojo agendo popolnoma jasno. Želim si predstaviti argumente in dajmo argumentom prostor, mogoče pa bodo ljudje to posvojili in nagradili tudi s kakšnim glasom več," pravi Prebilič.

Trajnostni razvoj Slovenije, mladi in decentralizacija ...

... so tri področja, katerim bi kot predsednik posvetil več časa in pogovorov. O trajnostnem razvoju in trajnostnem prehodu se po njegovih ugotovitvah skušamo pogovarjati že 30 let, a "še vedno smo odvisni od fosilnih goriv, še vedno porabljamo vse več energije, ne manj, še vedno je naš odtis vse večji". In kot poudarja, bi rad to temo v sodelovanju z vlado "potisnil naprej".

Druga tema so mladi, s katerimi kot profesor na fakulteti dela že 23 let. "In vsaka generacija, ki pride, se mi zdi, da je malo bolj oddaljena od družbeno-političnega življenja. Zakaj? Zato, ker so prepričani, da niso slišani. Kot politiki enostavno sprejemamo odločitve, kjer mladih ne vključujemo v ta proces. Samo navidezno jim dajemo neko priložnost. Ampak v resnici se že 30 let pogovarjamo o stanovanjskem vprašanju, ki še vedno ni rešeno. Pogovarjamo se o tem, da bi mladi morali imeti več priložnosti v politiki, pa jih je še vedno zelo malo. Pogovarjamo se o tem, da bi mladi morali prehajati v delovno razmerje bolj gladko, pa se to ne zgodi. Skratka, to so vse stvari, ki jih ne naslavljamo, in sam sem jih dal v paket mladi skupaj z volilno pravico pri 16 letih," je pojasnil.

Po njegovem je ena najpomembnejših tem tudi decentralizacija države. "Gre za to, da Slovenija vse bolj postaja Slovenija dveh hitrosti. Imamo velike razlike v naši državi. Teorija jasno uči: če so te razlike zelo velike – bodisi socialne ali v smislu razvoja –, to povzroča konfliktnost v družbi. In te stvari bi rad izpostavljal bolj, kot sem jih zdaj."