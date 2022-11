Pred drugim krogom predsedniških volitev nastopil volilni molk

Zakon tako prepoveduje propagando v medijih, elektronskih publikacijah in propagando z uporabo telekomunikacijskih storitev. Prav tako niso dovoljeni nameščanje novih plakatov in razdeljevanje letakov s politično oglaševalsko vsebino, objavljanje videospotov oziroma oglasov političnih strank, pozivanje volivk in volivcev, koga naj volijo, ter javni shodi v zvezi z volilno kampanjo.

Na ministrstvu za notranje zadeve bo delovala dežurna služba, kamor bodo lahko državljani sporočali podatke o domnevnih kršitvah volilnega molka.

V nočnem času, in sicer danes od polnoči pa do 7. ure, je podatke o domnevnih kršitvah mogoče sporočiti operativno-komunikacijskemu centru Generalne policijske uprave na telefonsko številko 080 12 00. Na isti telefonski številki pa bodo prijave sprejemali tudi danes od 19. ure do nedelje do 7. ure.

Čez dan, torej danes in v nedeljo od 7. do 19. ure, pa bo prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejemala dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.

Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 800 do 3000 evrov za organizatorja volilne kampanje, od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje, od 250 do 500 evrov za pravno osebo ali samostojnega podjetnika ter od 150 do 250 evrov za posameznika.