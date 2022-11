Predčasno glasovanje od 8. do 10. novembra

V 40-članskem državnem svetu predstavnikom funkcionalnih interesov pripada 18 svetniških mest, 22 pa jih zasedajo predstavniki lokalnih interesov. Za slednje so odločbe o potrditvi seznamov elektorjev in kandidatur izdale volilne komisije volilnih enot.

Drugi krog predsedniških volitev

DVK je danes sprejela tudi zapisnik o ugotovitvi končnega izida glasovanja v prvem krogu volitev predsednika republike, ki je potekal 23. oktobra. Kot so z DVK sporočili po seji, je bilo v volilne imenike vpisanih 1.694.429 volivk in volivcev, od tega jih je glasovalo 876.687 oz. 51,74 odstotka volilnih upravičencev.

Neveljavnih glasovnic je bilo 4625 oz. 0,53 odstotka. Največ glasov sta v prvem krogu prejela Anže Logar (296.000 oz. 33,95 odstotka) in Nataša Pirc Musar (234.361 oz. 26,88 odstotka), ki sta se uvrstila v drugi krog volitev. Končni izid glasovanja v prvem krogu je objavljen na spletni strani DVK, kjer so dostopni podatki o izidu glasovanja na vseh voliščih.

Predčasno glasovanje v drugem krogu predsedniških volitev bo potekalo v torek, sredo in četrtek, od 8. do 10. novembra, od 7. do 19. ure. Volivke in volivci, ki bodo želeli glasovati na volišču izven okraja svojega stalnega prebivališča, bodo morali to sporočiti okrajni volilni komisiji, kjer so vpisani v volilni imenik, najpozneje 9. novembra do 24. ure.

Na t. i. omnia volišču lahko glasujejo tudi volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini, ki bodo na dan glasovanja v Sloveniji, če bodo to najpozneje 9. novembra do 24. ure sporočili DVK. Vlogo za glasovanje na volišču omnia je mogoče oddati tudi preko spletnega portala eUprava.

Prav tako se 9. novembra izteče rok, do katerega bodo morali vlogo za glasovanje v drugem krogu predsedniških volitev oddati volivke in volivci, ki se zaradi bolezni ali odrejene izolacije zaradi okužbe s koronavirusom ne bodo mogli odpraviti na volišče. Vlogo za glasovanje na domu je mogoče oddati pristojni okrajni volilni komisiji (kjer je volivec vpisan v volilni imenik) ali pa prek spletnega portala eUprava, so še sporočili z DVK.