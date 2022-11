Predsedniška kandidata lovita še zadnje glasove

Le še teden dni nas loči do volilne nedelje, ko bo Slovenija po desetih letih izbrala novega predsednika ali, prvič v zgodovini, predsednico. Oba kandidata, Nataša Pirc Musar in Anže Logar po vsej Sloveniji še naprej lovita simpatije volivk in volivcev. Če je Pirc Musarjeva že nekoliko utrujena od večmesečne kampanje, Logar samozavestno pravi, da "ima veliko kondicije". Oba bosta do petka, ko bo opolnoči nastopil volilni molk, še ničkolikokrat nagovorila volivce, zato smo ju vprašali, kako bi tik pred koncem nagovorila drug drugega.