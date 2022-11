Predsedniško pivo, torta velikanka in večer, ko je zmagovalki pregorel telefon

Ko je Nataša Pirc Musar postala prva predsednica republike, ni uspela gledati na telefon. Pričakala jo je množica zgrešenih klicev in kakih tisoč kratkih sporočil. Ruska dača je bila znova veselo prizorišče – Nataša je zapela z New Swing Quartetom, gostje so si lahko postregli z domačimi dobrotami, predsedniškim pivom in ogromno narezek torto. Fotografski objektivi so tam ujeli dva nekdanja predsednika republike, številne obraze iz politike, poljub zakoncev Musar, pa tudi nežen trenutek med Natašo in njeno mamo, ki ji je povedala, da je zelo ponosna nanjo, in ji svetovala, naj ostane točno taka, kot je. Srčna in energična, pravi njen mož.

S toplim objemom in besedami o prijateljstvu, ki sta ga stkala v nekaj mesecih predsedniške kampanje, sta Nataša Pirc Musar in Anže Logar sklenila zadnje predvolilno soočenje na POP TV, preden je v soboto nastopil volilni molk. Neizbežno je bilo, da bo eden od njiju v nedeljo postal zmagovalec, drugi pa poraženec. V Ruski dači, štabu Pirc Musarjeve v Zgornjih Gameljnah, so že okoli 18. ure odmevali prijetni glasovi New Swing Quarteta, mize so bile bogato obložene z domačimi dobrotami, od klobasic do kremšnit in peciva, v hladilniku pa predsedniško pivo, ki so ga izdelali na Belokranjskem. Krasil ga je, kakopak, portret Nataše Pirc Musar. Gostje so se zbirali in veselo kramljali, vzdušje je bilo veselo. Nocoj bo Slovenija dobila prvo predsednico republike, se je govorilo.

Ko je okoli 18.45 v spremstvu soproga Aleša in sina Maksa vstopila še Nataša, je bila tudi sama presenečena nad tem, koliko ljudi jo je prišlo podpret. Okoli 200 jih je bilo in kakih 60 novinarjev. "Zadnji dan!" je z olajšanjem zavzdihnila med bučnim aplavzom, ki je pospremil njen prihod. V svojem stilu se je takoj pošalila, sledilo je poziranje pred številnimi fotografskimi objektivi, pozdravi, stiski rok, besede spodbude, objemi in zahvale. Malo po 19. uri, torej po zaprtju volišč, je Pirc Musarjeva prvič nagovorila zbrane. Uvodoma se je zahvalila vsem, ki so odšli na volišča – volilna udeležba se je ustavila 53 odstotkih – in oddali svoj glas. Nato se je zahvalila svoji družini in vsem prostovoljcem in prijateljem, ki so ji pomagali pri predsedniški kampanji. "Vsem, ki ste mi stali ob strani in verjeli vame, bom večno hvaležna, za vedno boste ostali zapisani v mojem srcu!" Kot je povedala, so z ekipo obiskali okoli 52 občin po Sloveniji. "Bilo je veliko stiskov rok srčnih ljudi!"

Minute so minevale, glasovi so se preštevali, nakazovala se ji je zmaga. Kljub temu je v izjavah za medije ostajala previdna, češ da "ni konec, dokler ni konec". "Tam nekje pri 50 odstotkih si bom oddahnila!" je večkrat ponovila. Kot je dejala, pa si Slovenija res zasluži "srčno predsednico". Velika zmagovalka Ko se je na velikem platnu izpisalo, da je prejela 53,4 odstotka glasov, se je razlegel glasen aplavz – Nataša Pirc Musar je zmagovalka! V štab je prihajalo vse več znanih političnih obrazov, ki so – kljub še neuradnim rezultatom – že čestitali novi predsednici. "Upam, da ne prehitevam, in mislim, da ne, ko rečem, da stojim ob pri predsednici republike Slovenije. In to je zame velika čast!" ji je dejala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Objeli sta se, Nataša pa ji je odvrnila: "Prepričana sem, da ženske znamo drugače razmišljati, da znamo marsikaj narediti bolj mirno in z večjo kulturo dialoga. Ti si to že dokazala, jaz bom pa še morala. Za vsak nasvet ti bom hvaležna."

Sledilo je odpiranje šampanjca, nazdravljanje in nove melodije New Swing Quarteta. Kamere so ujele poljub med zakoncema Musar, pa tudi nežen trenutek med Natašo in njeno mamo, ki jo je pobožala po obrazu, ji povedala, da je zelo ponosna nanjo in ji svetovala, naj ostane točno taka, kot je.

"Lahko mirno rečem, da sem to pričakoval," je volilni rezultat komentiral njen sin Maks. "Vem, koliko dela je bilo v ozadju, sem neizmerno ponosen – ne samo na mami, ampak na celoten štab, na vse ljudi, ki so z nami zbirali podpise, hodili po Sloveniji ... kapo dol vsem skupaj, brez vas ne bi šlo!" Na vprašanje, kaj misli, da je tisto, kar je med volivkami in volivci tehtnico prevesilo v prid njegovi mami, pa: "Menim, da je k temu pripomogla njena neodvisna drža. Lahko bo delovala po svojih načelih in ljudje to znajo videti in ceniti." Da niti za trenutek ni dvomil, da ji bo uspelo, nam je povedal tudi Natašin mož Aleš. "Za nami so zelo posebni meseci, naporni na drugačen način, kot običajno, ampak ko smo bili z Natašo in ekipo po Sloveniji, so bili to izjemo lepi dnevi! Pravi užitek je bilo gledati, kako Nataša to svojo srčnost in energijo daje ljudem in kako jo dobiva od njih. Nataša je med ljudmi izjemno lepo sprejeta!" je povedal o preteklih mesecih. Pa prihodnost? "Veselim se dela, kjer mislim, da lahko jaz nekaj prispevam iz svojega znanja in izkušenj. Če pogledate okrog sebe ... to je slovenska kulturna dediščina. Mislim, da smo premalo ponosni na to, kar imamo in kaj so naši predniki ustvarili, ne znamo se pohvaliti, ne doma in ne v tujini." Natašo seveda on najbolje pozna. Kakšna predsednica bo? "Takšna, kot je bila vedno in takšna, kot je bila v kampanji. Srčna in energična. In če se bodo v Sloveniji dogajale kakšne krivice, zanesljivo ne bo ostala tiho!" je še dejal.

Poljub zakoncev Musar.

Obisk dveh nekdanjih predsednikov republike V prvem odzivu Pirc Musarjeva o imenih, ki bodo sestavljala njeno ekipo, še ni želela govoriti. "Zagotavljam vam, da so to večinoma nestrankarski ljudje in vrhunski strokovnjaki na svojih področjih. To je tisto, kar si želim, da bomo vsi skupaj lahko maksimalno kakovostno delali." Eden njenih prvih korakov bo, da bo na pogovor povabila vse predsednike parlamentarnih strank. "Želim biti predsednica, ki bo gojila kulturo dialoga, da vsi skupaj naredimo nekaj dobrega za Slovenijo," je še dodala. V štabu sta se oglasila tudi dva nekdanja predsednika Republike Slovenije – Milan Kučan in Danilo Türk. "To je pomembno simbolno sporočilo slovenskih volivk in volivcev. Ljudje so povedali, da hočejo nekaj novega in Nataša Pirc Musar je simbol novega v Sloveniji. Ona pripada drugačni generaciji in ima priložnost narediti drugačno Slovenijo," je dejal Türk. Sam od sebe ji sicer nasvetov ne bo dejal, pravi, pač pa le, če ga ne bo prosila zanje. "Na njeno zmago gledam kot dejstvo, da je s svojimi stališči in iskrenostjo, ki jo je kazala, ljudi prepričala, da ji zaupajo. Po mojem mnenju ji zaupajo, da bo vrnila ugled funkciji predsednika republike. Prepričan sem, da bo znala in ostala zvesta temu, kar je v kampanji govorila," pa je dejal Kučan.

Prišli so tudi Biserka Marolt Meden, Igor Zorčič, Slavko Bobovnik, Alenka Godec, Pavel Gantar, Boštjan Tavčar ... "Moram reči, da sem vesel, da imamo predsednico, ki ima zadnjih pet mesecev za seboj težko volilno kampanjo kot samostojna kandidatka. Na terenu so delovali številni prostovoljci in prepričan sem, da je to dobra podlaga, da bo imela kot predsednica neko zdravo, kritično distanco do parlamentarnega in političnega dogajanja, s katerim se soočamo vsak dan in bo na tej podlagi znala zavzeti stališča, ki bodo v korist vseh državljanov in državljank," je povedal Zorčič. Da so pričakovali takšen izid, je dejal tudi vodja poslanske skupine SD Jani Prednik. "Volivke in volivci so samo še enkrat več pokazali, kakšne vrednote so jim blizu, to so vrednote levosredinskih strank, kajti vsi vemo, da gospa Nataša Pirc Musar izhaja iz tega levosredinskega bloka, tako da iz tega vidika smo absolutno zadovoljni." Dodal je še, da pričakuje odprt dialog z njo, poglobljene debate in skupne rešitve, ki bodo v dobrobit vseh. Bobovnik in Pirc Musarjeva se poznata že več kot 30 let in sta bila, kot je povedal, ves ta čas na bojni nogi. "Najprej zato, ker sodi v kategorijo ljudi, ki garajo. Potem pa tudi zato, ker mi je 30 let govorila, da sem zajec, ker ne upam zamenjati službe na RTV za kako drugo. Zanesljivo bo dobra predsednica, ker je garač in ker zna prisluhniti ljudem ter boljšim argumentom," je dejal.

Predsedniška torta in torta presenečenja Malo pred 21. uro je Pirc Musarjeva s svojo ožjo ekipo zapustila štab in se odpravila v medijsko središče na Gospodarsko razstavišče, kjer se je rokovala s svojim protikandidatom Anžetom Logarjem. Obljubila je, da se kmalu vrne, in vse zbrane pozvala, naj jo počakajo, da bodo skupaj razrezali torto. V vmesnem času smo novinarji hiteli pripravljati svoje prispevke, nekateri so se odpravili za njo, tisti, ki so ostali, pa so si izmenjali mnenja, se okrepčali in potrpežljivo čakali, da se vrne. Ko se je novoizvoljena predsednica po dobri uri vrnila med svoje ljudi, je sledil še zadnji nastop za medije. Kot je povedala, ji je predsednik republike Borut Pahor že čestital. Dogovorila sta se, da bo v torek zjutraj prišla v predsedniško palačo, da se dogovorita o tranziciji položaja. Na vprašanje, ali ji je že čestital tudi predsednik vlade Robert Golob, pa: "Ne vem, če me je klical, ker imam množico zgrešenih klicev in okrog tisoč sms-ov. Sem pa videla, da me je klicala Tanja Fajon. Verjetno mi je telefon pregorel," se je pošalila. Kljub naporni petmesečni kampanji in kljub pozni uri je povedala, da ima še dovolj moči za nadaljevanje slavja. "Toliko vas je še tukaj, da bi bilo neugledno, da grem domov, bom zdržala z vami še nekaj časa! Ne sprašujte me, od kje jemljem energijo, ampak nisem še v tej fazi, da bi padla dol! " Energije je bilo vsekakor dovolj še za rezanje predsedniške torte – tudi na njej je bila namreč Natašina fotografija. New Swing Quartet je zapel "Ljubim te, Slovenija" in tokrat se jim je pri petju pridružila tudi Nataša. Sledilo pa je še eno presenečenje, ki je med zbranimi poželo veliko pohval – ogromna narezek torta, ki so jo posebej za to priložnost iz domačih dobrot izdelali na Dolenjskem.

