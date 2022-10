Predvolilna tekma je na ciljni ravnini: kdo bo predsednik republike?

V zadnji javnomnenjski anketi, ki jo je pripravila Mediana, je na prvem mestu Anže Logar z dobrimi 30 odstotki, sledita mu Nataša Pirc Musar z 20 odstotki in Milan Brglez z dobrimi 17 odstotki. Trem favoritom sledijo Vladimir Prebilič , Janez Cigler Kralj , Miha Kordiš in Sabina Senčar . Neopredeljena sta še dobra dva odstotka vprašanih.

Raziskovalec javnega mnenja in analitik dr. Andraž Zorko je dejal, da bi se v zadnjih dneh težko kaj drastično spremenilo. Kot je dejal, ni več dvoma, da drugi krog bo, to, je dodal, je jasno, že vse odkar je v predsedniško tekmo vstopil Brglez. V drugem krogu bo tako po mnenju Zorka in po javnomnenjskih raziskavah zagotovo Anže Logar, ni pa še jasno ali se bo z njim borila Pirc Musarjeva ali Brglez.

Razlika treh odstotkov namreč ni tako velika, da bi "Pirc Musarjeva lahko bila mirna do nedelje", je dejal analitik. Zorko meni še, da bodo Logarjevi odstotki verjetno ostali enaki, povečali bi se lahko le v primeru, če bi doma ostali volivci Brgleza in Pirc Musarjeve.

Zorko je sicer izpostavil kandidata Vladimirja Prebiliča, ki se mu je močno povečala podpora. Analitik meni, da bi Prebiliču podpora lahko še zrasla, če bi kampanja trajala še nekaj dodatnih tednov.

Rahel upad podpore, ki sta jo doživela Pirc Musarjeva in Brglez,, pa Zorko pripisuje predvsem njunemu "osebnemu dvoboju in očitanju, ki je šel v relativno negativno smer".

Na vprašanje, zakaj je trenutna predsedniška tekma manj bojevita, kot je bila parlamentarna tekma, pa je Zorko odgovoril, da so "kandidati bili bolj spodobni in dostojni in to je ta razlika". Kot je še pojasnil, je predsedniška tekma sledila znanemu geslu "politika, kot je nekoč bila".