Prvo dejanje drugega kroga: začetek predčasnega glasovanja

V drugi krog predsedniških volitev sta se uvrstila Anže Logar in Nataša Pirc Musar. Največ volivcev je v prvem krogu, tudi po prištetih glasovnicah iz tujine, prepričal Logar, za katerega je glasovalo 33,95 odstotka volivcev, za Pirc Musarjevo pa je glasovalo 26,88 odstotka volivcev.

V takšnem vrstnem redu bosta kandidata tudi navedena na glasovnicah v drugem krogu volitev predsednika republike, torej pod številko 1 Logar in pod številko 2 Pirc Musarjeva. Volivke in volivci glasujejo tako, da obkrožijo številko pred imenom kandidata, za katerega glasujejo. Veljavne bodo tiste glasovnice, iz katerih bo volja volivca jasno razvidna, so pred začetkom predčasnega glasovanja pojasnili na Državni volilni komisiji (DVK).