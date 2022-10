Razbit kozarec in dobro vzdušje prinesla srečo v Ruski dači

Malo pred 19. uro se je po prostoru razlegel bučen aplavz – vstopila je Nataša Pirc Musar in se ob bliskanju fotoaparatov najprej namenila k svojim najožjim. Sledili so objemi, stiski rok, poljubi in besede spodbude – uspelo nam bo! " Prepričana sem, da je finale naš, " je dejala tudi sama v prvem nagovoru. Natašo so poleg njene ožje družine prišli spodbujat številni prijatelji, sodelavci in podporniki, med katerimi so bili tudi znani obrazi – Miriam Možgan, Alenka Godec, Tatjana Dremelj in Biserka Marolt Meden .

"Verjamemo, da je Nataša najboljša možna predsednica Slovenije in verjamemo tudi, da so to prepoznali volivci," nam je še preden se je začelo štetje glasov zaupal njen mož Aleš, ki se je pomešal med goste in med drugim skrbel tudi za to, da nihče ni bil žejen. Na vprašanje, ali to torej pomeni, da je pred njimi dolga noč, je odgovoril, da čas za proslavljanje še ni napočil. "Jutri bo treba takoj spet nadaljevati s kampanjo. Če gre verjeti napovedim, je to prva etapa in si Nataša še ne zasluži nekega dolgega ponočevanja. Tisto pride potem na vrsto 13. novembra," je prepričan mož predsedniške kandidatke.

Njegovo ime se je večkrat omenjalo na predvolilnih soočenjih in sam obžaluje, da ni imel besede pri tem. "Žal mi je, da o odprtih vprašanjih nihče ni vprašal mene, ker bi to bistveno enostavneje pojasnil in opozoril na napake, ki so se pojavljale. Kot kaže, sem jaz najhujša stvar v Natašinem življenju," se je pošalil.

Razglasitev prvih delnih rezultatov, ki so Nataši Pirc Musar nakazovali drugo mesto, je pospremil glasen aplavz. Čestitke, snemanje izjav, vklopi v živo, fotografiranje ... Nataša je morala biti povsod.

"Vse tri rade pojemo, a onidve imata lepši glas od mene," je nasmejala zbrane, ko se je pred fotografskim objektivom stisnila med Alenko Godec in Tatjano Dremelj. "Slišala sem jo in Nataša zna res lepo peti. A ne podpiram je zaradi njene glasbene nadarjenosti, pač pa zato, ker vanjo verjamem!" je povedala Dremljeva, ki je prepričana, da je skrajni čas, da Slovenija dobil žensko predsednico. "Da imamo končno pametnega človeka tam, kjer mora biti. Takega, ki bo dobro predstavljal Slovenijo in ki bo pomagal delati dobro za ljudi! "