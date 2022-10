Sabina Senčar kandidirala prvič, a je optimistična

Kandidatka stranke Resni.ca in skupine volivcev Sabina Senčar, je tokrat na predsedniških volitvah kandidirala prvič. Pravi, da zaradi tega volilne kampanje s prejšnjimi ne more primerjati, a da je optimistična. V štabu na rezultate z njo čaka približno 50 podpornikov. Po 15 odstotkih preštetih glasov ima Senčarjeva 6,17-odstotno podporo in je na petem mestu.

Ginekologinja Sabina Senčar, ki se je tokrat prvič podala na tekmo za predsednico države, na rezultate čaka v ljubljanskem baru Činkole. Tam so se že zgodaj popoldan začeli zbirati njena družina, prijatelji in člani stranke Resnic.ca, v štabu se je do sedaj zbralo približno 50 podpornikov, med njimi tudi predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanovič. Vzdušje je veselo, sproščeno in optimistično. Na Državni volilni komisiji so že pričeli s preštevanjem gasov. Senčarjeva je po 15 odstotkov preštetih glasov na petem mestu s 6,17-odstotno podporo. Kot je dejala Senčarjeva, upa, da bodo s podporniki navdihnili in spodbudili vse. "Mlade, malo manj mlade, vse tiste, ki mislijo, da so premalo močni, premalo veliki, premalo bogati, in da ne morejo spremeniti ničesar." Pravi, da so dokazali, da lahko vsak spregovori. Kandidatka je bila optimistična tudi ob oddaji svojega glasu na enem izmed volišč v Ljubljani. Po oddaji glasu je potegnila vzporednice z ljubljanskim maratonom, na katerem so sodelujoči prav tako "merili moči". Javnomnenjske ankete pa kandidatki ne napovedujejo preboja v drugi krog. Zadnja javnomnenjska anketa, ki jo je za POP TV in časnik Delo pripravila Mediana, je Senčarjevi napovedala štiriodstotno podporo. Na začetku predsedniške kampanje so bili rezultati bolj obetavni. Prvi delni rezultati prvega kroga volitev bodo znani ob 20.30 uri.

Senčarjeva je kandidaturo konec septembra vložila s podporo stranke Resni.ca in podpisi 3261 volivk in volivcev. Takrat je povedala, da bi se kot predsednica zavzemala za temeljne človekove pravice, predvsem svobodo, varnost, zdravje, sprejetost, ter spodbujala pravico do dela in prostega časa. Avtoriteto predsednika republike bi utrjevala z vzgledom in moralno avtoriteto. V primeru izvolitve pa bi v predsedniško palačo najprej povabila predstavnike sosednjih držav. Veliko bi delala na iskanju prijateljev, saj je pomembno, da imamo več prijateljev kot sovražnikov.