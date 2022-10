"To je pa res nalepka, ki se ji tudi jaz čudim. To je, kot da bi me vprašali, če sem vegetarijanka. Sicer nisem, ampak ne jem podgan, mačk, psov, krokodilov, jem pač eno vrsto mesa. Morda sem bila celo več cepljena kot ostali ljudje, zdaj se spomnim, da sem se avgusta 2019 cepila za ošpice."

Kako bi ravnali, če bi država zašla v politično krizo?

"Zdravnik mora delovati v interesu vseh, prav tako kot predsednik, ne glede na to, kaj so njegova intimna prepričanja ali politična prepričanja. Vedno moraš delovati v skladu v s tem, da smo si vsi enaki, in jaz mislim, da sta si tukaj zdravnik in predsednik države še kar podobni funkciji, kar se tiče dojemanja, kaj so od koga svetovni nazori, intimna prepričanja, politična prepričanja."

Junak Martin Krpan, primer, ki kaže, tako Senčarjeva, da so mali tihotapci vedno reševali življenja ...

"Kadar je represija prevelika, ne more biti drugače, kot da ljudje pač kršijo tako hudo represijo, ki nima nobenega repa in glave. Kreativnost zmanjšuje strah, če je človek kreativen, potem se nekako znajde v vseh teh razmerah in to je vedno za pričakovati, zato sem rekla, da so majhni "švercerji" junaki, oni ne naredijo nobenega kaznivega dejanja.

Pa če to prenesemo na državno raven, malo korupcije ne škodi?

"Ne, to pa ne, korupcija ni to, korupcija je pa na drugih nivojih. Švercanje ni korupcija, to pa ne, korupcija je že skoraj v Sloveniji legalizirana."

Jabolko navdiha, priznanje, ki ga podeljuje predsednik države Borut Pahor bi najprej podelila prodajalcem, ki so v zadnjih dveh letih, v še posebej zahtevnih razmerah, kot pravi Senčarjeva, z nasmeškom opravljali svoje delo.

"To jabolko navdiha me malo spominja na osnovno šolo, da tisti, ki je dobil Vegovo priznanje ali pa kakšno medaljo, je potem pa dobil še pohvalo zaradi tega, tako da je nekdo bil dvakrat nagrajen, nekdo pa ni bil, pa se je ravno tako trudil. Mene morda poleg teh, ki že imajo medalje, nagrade in priznanja, me navdihujejo tudi navadni ljudje."

