SD v drugem krogu podpira Natašo Pirc Musar

Prvi krog predsedniških volitev, v katerem je kandidata Socialnih demokratov in Gibanja Svoboda Milana Brgleza podprlo 15,43 odstotka volivcev, je po mnenju SD pokazal, da je velik delež volivcev, ki so se glasovanja udeležili, svoj glas oddalo kandidatom leve sredine. Vrednote, ki so jim državljani največji delež naklonjenosti izkazali že na državnozborskih volitvah, so se tudi ta čas predsedniških volitev izkazale za tiste, za katere si volivci želijo, da oblikujejo življenje v Sloveniji tudi v prihodnje, so v SD zapisali v sporočilu za javnost.