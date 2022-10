Sledi štetje glasov, ki so jih volivci oddali po pošti

Preštete so skoraj vse glasovnice, ki so jih v prvem krogu predsedniških volitev na voliščih oddali volilni upravičenci. Udeležba na tokratnih volitvah ni podirala rekordov, a je bila kljub temu presenetljivo visoka. Svoj glas je namreč oddala več kot polovica volilnih upravičencev. Na sporedu je zdaj prištevanje glasov, ki so jih volivci oddali po pošti v Sloveniji, kasneje pa še tistih, poslanih iz tujine. Zemljevid rezultatov trenutno prikazuje rumeno Slovenijo z zametki modrine in zelenim Kočevjem. Drugi krog volilne kampanje se začenja, na volitvah 1. novembra pa se bosta pomerila najboljša dva: Anže Logar in Nataša Pirc Musar.

Prešteti so skoraj vsi glasovi volivcev, danes sledi štetje glasovnic po pošti. Nihče izmed sedmerice kandidatov sicer volivcev ni prepričal v tolikšni meri, da do drugega kroga volitev ne bi prišlo. 13. novembra se bomo tako znova podali do volišč, kjer bo Slovenija odločala med trenutno prvouvrščenim Anžetom Logarjem in drugouvrščeno Natašo Pirc Musar. Od 860.575 oddanih veljavnih glasovnic je Logarja podprlo 292.224 (33,96 odstotka) volivcev, Pirc Musarjevo pa 231.234 (26,87 odstotka) udeležencev volitev. Rumena Slovenija z zametki modrine in zelenim Kočevjem Milan Brglez, ki ga je ob matičnih Socialnih demokratih podprlo tudi Gibanje Svoboda, je prejel 132.609 (15,41 odstotka) glasov. Sledita kočevski župan Vladimir Prebilič, ki ga je za svojega kandidata izbralo 91.762 (10,66 odstotka) volivcev in Sabina Senčar z 51.244 (5,95 odstotka) glasovi. Na repu sta se znašla Janez Cigler Kralj, ki ga je podprlo 37.423 (4,35 odstotka) volivcev, in Miha Kordiš, za katerega je glasovalo 24.079 (2,8 odstotka) volivcev. icon-expand Rezultati po volilnih okrajih FOTO: DVK Pogled na glasovanje po volilnih okrajih kaže sliko rumene Slovenije z zametki modrine in zelenim Kočevjem. Slika volilnih enot je medtem nekoliko drugačna. V vseh volilnih enotah je namreč zmagal Anže Logar. icon-expand Rezultati po volilnih enotah FOTO: DVK Rezultatom nedeljskega glasovanja bodo sicer danes prišteli še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije, vendar pa te bistvenih sprememb najverjetneje ne bodo prinesle. Na končne izide prvega kroga volitev bo sicer treba počakati še dober teden. Po praznikih bodo namreč prešteli še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz tujine. PREBERI ŠE Volilna udeležba več kot 50-odstotna Drugi krog kampanje Logarja in Pirc Musarjevo do drugega kroga volitev čaka še tritedenska kampanja. V njej bosta skušala nagovoriti tudi volivce, ki so v prvem krogu glasovali za druge kandidate ali pa so ostali doma. Koga pa bodo neuvrščeni kandidati podprli v drugem krogu volitev? V Gibanju Svoboda in SD menijo, da so dokazali, da se da sodelovati, s povezovanjem bodo nadaljevali, podprli pa bodo Pirc Musarjevo. Predsednik vlade Robert Golob je sicer že ob oddaji svojega glasu povedal, da"vsi dobro vedo, koga v drugem krogu ne bo podprl". Ob izpadu Brgleza iz predsedniške tekme je dejal tudi: "Čas je za prvo predsednico države." PREBERI ŠE V drugem krogu, ki bo 13. novembra, Logar in Pirc Musarjeva Vprašanje ostaja, kam se bodo usmerili preostali trije izpadli kandidati. Prebilič je sicer že v času predvolilne kampanje dejal, da če bi obstajala alternativa, sam v predsedniško tekmo sploh ne bi vstopil. Njegov fokus bo zdaj postala kandidatura za ponovno izvolitev na mesto župana občine Kočevje. Na tokratnih volitvah je sicer prepričljivo slavil prav v svoji domači občini, kjer je s skoraj 65-odstotno podporo Logarjevih dobrih 13 odstotkov pustil daleč za seboj. Petletni mandat bo novoizvoljeni predsednik oziroma predsednica nastopil/a 23. decembra, saj se aktualnemu predsedniku Borutu Pahorju mandat izteče dan prej. Še prej bo novoizvoljeni predsednik zaprisegel pred državnim zborom.