Logarja presenetila Golobova izjava, Pirc Musarjeva ga pošilja na pogovor z Janšo

Tudi Nataša Pirc Musar je dejala, da je spopad "morda malce pregroba beseda": "Šlo bo za razliko v vrednotah," pravi. Po njenem mnenju "spopad vrednot" sicer ni agresivna beseda: " Ne gre jo jemati tako, kot jo je vzel gospod Logar," je pojasnila, da gre za to, da sta svetovnonazorsko na dveh različnih polih. "Vsaj tako kaže njegova zgodovina. To, da zdaj mogoče komunicira malce drugače, je seveda njegova pravica. Sama pa samo opozarjam, da ne smemo pozabiti, kaj se je dogajalo pred tem in kdo stoji za Anžetom Logarjem," je dejala, da v tem diskurzu ne vidi nobenega napadanja, pač pa le ponazarja razlike med njima.

Anže Logar je dejal, da se mu je dialog v predvolilni kampanji do zdaj zdel spoštljiv, zato ga je presenetilo, ko so se začele uporabljati "težke besede, kot je spopad, vojna in tako naprej". Če bomo začeli govoriti o spopadu, se bomo pomaknili za nekaj korakov nazaj, je prepričan. Po njegovem mnenju gre v drugem krogu predsedniških volitev predvsem za to, čigava vizija od dveh kanidatov je primernejša za razvoj Slovenije.

Logar v razgretem besednjaku prvakov strank in tudi nekdanjega predsednika republike vidi še dodatno potrditev, da sodelovanje za prihodnost, ki ga predstavlja predstavlja v svoji kampanji, Slovenija še kako potrebuje: "Ravno te ostre besede ob vsaki dilemi, ki se odpira, kar kličejo po tem, da umirimo to retoriko, si podamo roke, se pogovorimo in povežemo tisto, kar je najboljšega v nas."

Pirc Musarjeva sicer pravi, da se tudi sama zavzema za to, da se pri strateških temah, ki so pomembne za razvoj Slovenije, poenotimo. Dodaja pa, da bo presrečna, če bo Logar znal pomiriti "cinično in sovražno retoriko svojega predsednika." Kot pravi, bo zelo vesela, če se bo Logar že med volilno kampanjo pogovoril z Janšo in " mu svetoval to, kar je ravnokar povedal vsem nam gledalkam in gledalcem".

O podpori

Pirc Musarjevo je že v prvem krogu podprl tudi prvi predsednik Slovenije Milan Kučan, na njeno stran je stopil tudi Danilo Türk. Kot pravi, je bila te podpore neizmerno vesela: "Oba vidita v meni dostojno naslednico."

Medtem pa je Logarja podprl Janša. "Mene je podpirala stranka in kot je Janša povedal, je stranka podprla kandidaturo, ki sem jo sicer vložil s podpisi volivcev. Zdi se mi pošteno, da tako kot me je podprla tudi SLS prvaka obeh strank povabim v volilni štab," je dejal in poudaril, da je njegova kampanja popolnoma ločena od strankine. "Tisti, ki so sledili volilnemu štabu so tudi videli, da notri ni ljudi oziroma svetovalcev, ki bi prihajali iz stranke," je povedal in dodal, da bodo tako kampanjo vodili tudi v drugem krogu.

Logar je dobil več glasov kot stranka, zato bi to lahko kdo razumel, kot da je dal Janši z visoko podporo med volivci nezaupnico. "Zaupanje, ki so mi ga namenili podporniki, bom upravičil kot predsednik republike. Sem že večkrat povedal, da nimam plana B in da nameravam vso energijo vložiti v to, da prepričam še dodatne volivke in volivce, da na koncu slavimo z vizijo Slovenije, ki bo sodelovala," je dejal.

Pirc Musarjeva: Jaz za podporo Svobode in SD-ja nisem prosila

Pirc Musarjevo so po tem, ko se Brglez, ki so ga sprva podprli, ni uvrstil v drugi krog, podprli v Gibanju Svoboda. "Volivke in volivci so na volitvah pokazali, da strankarski ukaz na predsedniških volitvah ne pomaga kaj dosti. Tu se voli neposredno," je povedala in dejala, da so volivke in volivci pokazali, da verjamejo v njo in vrednote, v katere verjame.