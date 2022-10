Ste anticepilka? 'To je, kot bi me vprašali, ali sem vegetarijanka. Nisem.'

Največja moč predsednika je v njegovi besedi, njegovi moralni avtoriteti. Drugače pa, kaj pomeni, da je predsednik varuh ustavnega reda in da mora delovati v interesu slehernega državljana? To pomeni, da se mora oglasiti vedno, ko vidi, sliši, opazi kakršno koli kršenje ustave, osnovnih človekovih pravic in kadar vidi, da se v državi dogaja kaj, kar ni v interesu državljanov.

Biti neizkušen je včasih dobro, včasih slabo. Nimam nobenih nahrbtnikov iz preteklosti in jasno je, da ne morem prispevati k nikakršni delitvi, ki je značilna za Slovenijo. Kot svojega velikega vzornika pa bi izbrala dr. Janeza Drnovška . Zdi se mi, da je edini, ki je bil zmožen preseči tista trenutna razpotja in razdeljenost Slovencev.

V zadnjih dveh letih smo bili priča številnim razprtijam med koalicijo in opozicijo. Kako bi vi ravnali kot predsednica, če bi se država znašla v neki takšni politični krizi?

Ravno zato, ker nimam bremen, bi ravnala tako, kot sicer ravnam v svojem poklicu. Pri meni se nikoli ne čuti pristranskosti, zdravnik mora delovati v interesu vseh prav tako kot predsednik – ne glede na to, kaj so njegova intimna ali politična prepričanja. Vedno moraš ravnati s stališča, da smo si vsi enaki. Tu sta si funkciji zdravnika in predsednika precej podobni.

Je trenutno v državnem zboru kakšna politična stranka, s katero ne bi želeli sodelovati?

To ni mogoče. Z vsemi moraš sodelovati. Zakaj pa ne? Poleg tega ima vsaka stranka nekaj, zaradi česar menim, da se me ne da spraviti v neko matriko – v nekaterih delih se strinjam z enimi, v nekaterih z drugimi. Mislim, da je to zdaj že postalo jasno in da morda s tem koga tudi spravim v zadrego.

Bili pa ste na protivladnih protestih, ki so bili uperjeni proti takratni koaliciji. Bi kot predsednica znali sodelovati s koalicijo, ki je na nek način pognala ljudi na ulice?

Spremenila bi gledišče. Na protestih sem bila za svoj narod, za svoje sodržavljane, za svoje prijatelje. Bila sem proti ukrepom, proti dejanjem, ki so jih izvajali, ne proti osebam. Na proteste bi šla izključno glede na vsebino, ne zaradi oseb.

Predsednik Pahor je kar nekaj naporov vložil v to, da bi Slovenci dosegli spravo. Kako blizu sprave se vam zdi, da smo, in kaj bi vi storili za to, da bi se Slovenci spravili?

Protokolarne obveznosti, ki jih je namenil spravi – obiskovanje teh nekih dogodkov, obojestransko polaganje vencev na eno in na drugo stran, da je šel k maši ... to se mi sicer zdi lepo, ni pa dovolj. V resnici je potrebno ustvariti okolje, kjer je diskusija bolj tvorna. Verjetno bo moralo priti do opravičila in sprave na enem drugem nivoju, ne več samo na častnem ali protokolarnem.

Vi bi se udeleževali vseh dogodkov?

Poskušala bi se uravnoteženo udeleževati enih in drugih.

Komu bi podelili prvo jabolko navdiha, nagrado, ki jo je vpeljal aktualni predsednik?

Jabolko navdiha me spominja na osnovno šolo, kjer je tisti, ki je dobil že neko nagrado, potem dobil še pohvalo, tako da je bil nekdo dvakrat nagrajen, nekdo pa ni bil, pa se je ravno tako trudil. Mene poleg teh, ki že imajo medalje, nagrade in priznanja, navdihujejo navadni ljudje. V teh treh kriznih letih sem opazovala prodajalko, ki je imela mnogo težav, delala je, se borila z maskami, ukrepi, doma je imela morda otroka, en računalnik, ni imela varstva, morda se je morala z avtobusom voziti z obrobja, pa se mi je vseeno vedno nasmehnila. Mene taki ljudje navdihujejo. Zaslužila bi si pohvalo, jabolko navdiha.

Pri kandidaturi vas je podprla stranka Resnica, pomagala vam je tudi zbirati podpise podpore ... Kaj ste stranki obljubili v zameno za pomoč pri kampanji?

Stranki nisem obljubila popolnoma nič. Nikoli nisem bila članica stranke in nikoli niso od mene ničesar zahtevali. V resnici sem imela eno tako idejo, da bi združila vse stranke, ki niso prišle v parlament, imajo pa neko skupno točko. Vsi so bili nezadovoljni z ukrepi, korupcijo, z vsem, kar se je dogajalo. Imela sem torej neko naivno idejo, da bi nas združila, da bi nas videli kot resne igralce na političnem prizorišču. Pa zdaj vidim, da to ni lahka naloga, da je naivno. Resnica pa mi je ves čas stala ob strani, zato do te stranke čutim neko simpatijo, kar je tudi človeško.

Pravite, v znanost se ne verjame, v znanost je treba dvomiti. V kaj pa vi verjamete? V boga? Ste verni?

Zagotovo imam neka svoja intimna verovanja. Ampak znanost ni ena od mojih ver. Znanost mora biti izven dogme. Znanost je nekaj, kar moramo ves čas preverjati. Če pogledamo zgodovino, pa govorim samo o medicinski znanosti, se je marsikaj, za kar smo včasih verjeli, da je 100-odstotno pravilno, izkazalo kot nekaj, kar ne drži. Nekatere trditve smo ovrgli, nekatere smo na novo odkrivali ... Znanost je treba ves čas analizirati, preverjati, vanjo dvomiti, če hočete. To je prava znanost.

V kaj pa verjamete?

V življenje, človeka in naravo.

Če bi se pojavil nov virus, ki bi se hitro širil in jemal življenja, kako bi ravnali? Videli smo nek model odzivanja, kako pa bi se odzvali vi? Komu bi zaupali vodenje epidemije, kateri instituciji?

Bolezni vedno jemljejo življenja. V veliki meri so to okužbe. To zdaj ni bila prva okužba, ki jo poznamo, da jemlje življenja, v zgodovini tega poznamo veliko. Pa ne gre le za respiratorne okužbe, tudi v ginekologiji imamo vrsto bolezni, ki so množično jemale življenja – gonoreja, sifilis, v novejšem času HIV ... Poznamo tudi tiste, ki ubijajo na dolgi rok, humani papiloma virus povzroča raka materničnega vratu in podobno. Teh bolezni je bilo vedno dovolj, dovolj, da so vzele velik odstotek življenj.

Ampak to nikoli ni zahtevalo takšnih ukrepov kot smo jih videli tokrat. Zdelo se mi je kot da je v trenutku medicina, ki smo jo poznali do zdaj, umrla, kot da je ni bilo. Ne glede na to, če znamo bolezen zdraviti ali ne, bi bilo nujno zgodnje zdravljenje in hitro ukrepanje. To velja za vse bolezni. Predstavljajte si, da bi za raka rekli, ne bomo ga še operirali zdaj, ko je še majhen, bomo počakali, da zraste. Ne, za vse bolezni velja enako. Tako za okužbe kot vse ostalo je bistveno zgodnje zdravljenje.

Tukaj se je pa zgodilo ravno nasprotno. Zdelo se je, kot da je bilo onemogočeno kakršno koli zdravljenje simptomov, če že ne bolezni, ki smo ga uporabljali pri vseh virusnih okužbah doslej – zbijanje temperature, zdravljenje osnovnih bolezni, lajšanje dihanja, preprečevanje krvnih strdkov ... Vse to v medicini poznamo.

Pa še nekaj se je zgodilo. Z odlokom so mesec po najhujšem izbruhu, ki naj bi terjal nešteto življenj, prepovedali zdravila, ki jih v medicini normalno uporabljamo. Kako je bilo to mogoče? Hidroksiklorokin je bil znan iz okužb sars1, koroni podobne okužbe, da dobro deluje za zgodnje zdravljenje. Pa je bil z odlokom prepovedan. Ne zato, ker je škodljiv, ker ne bi pomagal, ampak ker naj bi ga zmanjkalo za paciente z revmatoidnim artritisom. To je kronična bolezen, ki zahteva dolgotrajno zdravljenje. Tukaj pa je šlo za hipno pomoč, za zgodnje zdravljenje najhujših primerov, žrtev, ki so jih napovedovali v tisočih in tisočih.

Vi torej k reševanju ne bi pristopili z omejevanjem gibanja ...

Seveda bi. Vedno smo poznali karantene, ampak te so veljale za bolne. Nikoli nismo cele razrede otrok pošiljali v karanteno. To so bili meseci in meseci, ko so bili otroci doma zaprti. Vse kar smo doslej vedeli o zdravem življenjskem slogu, je postalo nepomembno. Zdrav življenjski slog ne pomeni, da zdrav človek sedi doma na kavču. Imeli smo tudi celo goro prebolevnikov, kajti že v prvem valu je veliko ljudi bolezen prebolelo. To so ljudje, ki bi lahko mirno ostali v službi. Vsaj za zdravnike to velja. Saj mi zdravniki smo vedeli, kaj je riziko poklica. Vedno smo delali z bolnimi, nikoli se bolnih nismo bali, prav tako smo vedno imeli higienske ukrepe, ki so preprečevali širjenje okužb. Nikoli niste pričakovali, da boste zboleli pri zdravniku, nobena ženska ni mislila, da bo dobila HIV v naši ambulanti.