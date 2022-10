Svoj glas oddalo že 1,14 odstotka volivcev

V vseh treh dneh skupaj je na volitvah predsednika republike leta 2017 predčasno glasovalo 28.201 volivk in volivcev oz. 1,65 odstotka vseh volilnih upravičencev, na volitvah predsednika republike leta 2012 pa 23.350 volivk in volivcev oz. 1,36 odstotka volilnih upravičencev. Na aprilskih volitvah v državni zbor se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 45.941 volivk in volivcev oz. 2,7 odstotka vseh volilnih upravičencev. Vse tri dni skupaj se je predčasnega glasovanja na letošnjih državnozborskih volitvah udeležilo 130.151 oz. 7,67 odstotka volivk in volivcev.

Prijava na predčasno glasovanje, ki poteka še danes in jutri (od 7. do 19. ure), ni potrebna. Volivec za glasovanje potrebuje osebni dokument, s katerim lahko izkaže svojo identiteto. Obvestilo volivcu je informativne narave in tudi pripomoček, da volilni odbor lahko hitreje poišče volivca v volilnem imeniku.