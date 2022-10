Je Sveto pismo nad Ustavo? 'To je zdaj zelo težko vprašanje'

Tretji v nizu predsedniških kandidatov, ki jih v teh dneh gostijo v studiu Sveta na Kanalu A, je bil Janez Cigler Kralj. Zase pravi, da je edini desno-sredinski kandidat za predsednika. Zavzemal bi se za to, da se delu vrne spoštovanje in da nihče, ki dela, ne bi bil reven. Rad bi videl, da bi se gradnja drugega bloka Jedrske elektrarne Krško začela čim prej, članstvo Ukrajine v Natu bi podprl, ampak šele po razrešitvi vojne. Na katere poteze vlade, v kateri je bil minister, danes gleda drugače? Bi kot predsednik večkrat povzdignil glas? In ali je po njegovem mnenju Sveto pismo nad Ustavo?

Da je Nova Slovenija za svojega predsedniškega kandidata izbrala Janeza Ciglerja Kralja, je bilo za marsikoga presenečenje. Univerzitetni diplomirani politolog se je širši javnosti prvič predstavil pred štirimi leti. In že kmalu zatem je zasedel nekaj pomembnih funkcij: pred dvema letoma je postal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zdaj pa je vodja poslanske skupine in podpredsednik stranke NSi. "Mogoče ni odveč omeniti, da sem delal tudi na področju štipendij, delal sem v odnosih z javnostmi, dve leti sem delal tudi v medijih in skoraj 10 let sem delal kot strokovni sodelavec na področju dela, družine, socialnih zadev in invalidov. In ko sem to delal, sem začutil ljubezen do tega področja - do pomoči najranljivejšim, pomoči družinam, pomoči tistim, ki našo pomoč in podporo potrebujejo," je dejal kandidat za predsednika. Letos bo dopolnil 44 let, že 16 let pa je poročen s Klavdijo Kralj, s katero imata štiri otroke in od katere je prevzel drugi priimek. Sicer pa, kot sam poudarja, prihaja iz delavske družine z Raven na Koroškem. A kljub temu nagovarja desno-sredinske volivce, tako kot Anže Logar, ki pa je po javnomnenjskih raziskavah daleč pred njim. Zadnja anketa, ki jo je za našo hišo opravil inštitut Mediana, ga je namreč uvrstila na predzadnje mesto.

A Cigler Kralj pravi, da ga to ne skrbi. "Kandidiram za ljudi, ne za ankete. V zvezi s tem lahko rečem, da imam motivacijo enako. Se ne obremenjujem z anketami, ker kažejo samo neko sprotno razpoloženje, nikakor pa ne napovedujejo rezultata. Borim se z jasnimi cilji in z jasnim programom in vsebinami. Ključno je, da sem edini desno-sredinski kandidat, ki pravzaprav ne beži od te svoje pozicije, ki se mu ni treba delati, da sem nekaj drugega, kot sem," je dejal. Pa je s to izjavo prikrito izrazil kritiko Logarju? "Že na začetku, ko sem vstopil v to kampanjo, sem rekel, da ne bom drugih kandidatov komentiral," je odgovoril na diplomatski način. Pravi, da zagovarja več človečnosti in ohranjanje vrednot In kaj so teme, ki bi jih kot predsednik bolj izpostavljal? "Poudarjam pomen dela, tega, da nihče, ki dela, ne sme biti reven. To, da morajo biti podjetniki, obrtniki, vsi tisti, ki se preživljajo z delom svojih rok, tudi kmetje, cenjeni in spoštovani v naši družbi. In tudi to, da sem pravzaprav za to, da otrok v postopku posvojitve dobi mamo in očeta," je poudaril in dodal, da bo zavzel jasno krščansko-demokratsko držo. Prav tako pa obljublja, da bo v politiko pripeljal "več človečnosti, iskrenost in skrb za to, da se ohranijo vrednote, po katerih slovenski človek in evropski človek živita že stoletja ali tisočletja". "Kajti dandanes včasih dobim že občutek, da če je iskren domoljub, da ga takoj označijo za nacionalista. Če je nekdo za to, da je otrok v postopku posvojitve posvojen v skupnost prisotne mame in očeta, da je že homofob. In da je nekdo, ki je proti temu, da sprejmemo čisto vse ilegalne migrante, da podpiramo mafijo, ki služi na hrbtih teh ubogih ljudi, že kar fašist. Jaz sem zato v tej tekmi, da se temu dojemanju uprem in predstavim te vrednote kot tiste, na katerih lahko družbo povezujemo. In ravno zato, ker imam te pozicije, mislim, da bi lahko bil dober predsednik Slovenije," je prepričan.

Bomo po Instagram predsedniku dobili še Tik Tok predsednika? Aktualni predsednik republike Borut Pahor je dvigal veliko prahu tudi zaradi svojega pojavljanja na družbenem omrežju Instagram. Čeprav se je na tak način želel približati mlajši javnosti, pa so pogosto njegove objave požele plaz kritik in zgražanja. Nekateri so mu očitali, da je s tem razvrednotil predsedniško funkcijo. Nova Slovenija in z njo tudi Janez Cigler Kralj so prav tako posvojili družbena omrežja, le da so za razliko od Pahorja bolj aktivni na Tik Toku. Kot pravi Cigler Kralj, so profil na Tik Toku odprli zato, da dosežejo in nagovorijo mlade. "Da pridemo do tiste skupine državljank in državljanov, za katere velikokrat samo jamramo, da niso aktivni v politiki, da ne participirajo, da niso aktivni državljani. Jaz mislim nasprotno. Mislim, da so zelo aktivni, večinoma kot prostovoljci v civilno-družbenih organizacijah. Sam s svojo ekipo pa jih želim nagovoriti tudi kot kandidat za predsednika republike, da se aktivirajo tudi na način, da malo spoznajo politiko. Da vidijo, da je to zanimiva stvar, da je to nenazadnje zanimiv posel ... In če se že ne bodo odločili za poklic v politiki, da pridejo vsaj na volitve in izbirajo, kdo jih bo zastopal," je pojasnil NSi-jev predsedniški kandidat. Za Pahorja meni, da je bil dober predsednik in zanj težko najde slabo besedo. Tisto, kar je pri njem zelo cenil je, da je dal vsem občutek, da je njihov predsednik. "Tudi, če imamo različne politične ali siceršnje vrednote," je poudaril. Kaj pa bi sam počel drugače kot on? "Večji poudarek bi dal na promociji dela. Na promociji tega, da vsak, kdor dela, ne sme biti reven. In, recimo, zelo jasno bi se oglasil v bran vsem podjetnikom, gospodarstvenikom, kmetom ... Vsem, ki so trenutno tudi z najvišjih pozicij nosilcev oblasti te sedanje vlade včasih ozmerjani. Včasih bi jih kar z bajoneti nagnali v morje in jaz mislim, da je to neprimerno. Delo mora biti spoštovano in cenjeno," je naštel. Poleg tega pa bi, kot pravi, dal večji poudarek močnim gospodarskim delegacijam na poteh v tujino. S tem pa bi odpiral nove gospodarske in poslovne možnosti.

Pahor je skušal delovati spravno tudi tako, da je položil vence tako v Dražgošah kot tudi v Kočevskem rogu. Bi Cigler Kralj s tem nadaljeval? Na vprašanje je znova odgovoril zelo diplomatsko. "Predsednik republike mora delovati povezovalno. Predsednik republike mora najprej poznati in spoštovati svoje korenine in svojo identiteto, to, od kod izhaja, da lahko spoštuje čisto vsakega državljana. Tistega, ki je drugačen in tistega, ki je podobno misleč. Sam bi šel recimo na državne proslave, prireditve in na tiste prireditve, ki ne bi povzročale novih delitev. To se mi zdi, da je izjemno pomembno. Da s svojim delovanjem predsednik republike ne razburka oziroma ne odpira novih front," je dejal in poudaril, da bi sam deloval tako. 'Lahko si samo tak predsednik, kakršen si človek' V oddaji je razkril, da sta ga za "Kralja" okronali dve ženski. Najprej njegova žena, od katere je prevzel priimek, nato pa še nekdanja predsednica stranke NSI Ljudmila Novak, ki ju je z ženo civilno poročila. Novakova pa se je dokazala kot oseba, ki je ni strah povedati svojega mnenja o tem, kaj je prav in kaj ne, četudi to leti na vlado, v kateri je tudi njena stranka. Bo na takšen način deloval tudi sam? "Moje mnenje je, da si lahko samo tak predsednik, kakršen si človek. In zato se jaz v kampanji, zdaj, ko se predstavljam ljudem in jih pozivam, prosim za glasove, skušam predstaviti takšen, kot sem," je začel. In nadaljeval: "Glede oglašanja ali pa neoglašanja pa se mi zdi, da je oboje, molk in povzdignjena beseda, orodje predsednika. Dobro je treba pretehtati, kako ju uporabljaš. Sam bi se oglasil takrat, ko bi menil, da so tisti, ki delajo, ki prevzemajo odgovornost za svoje življenje, da za njih ni primerno poskrbljeno, da od dela ne morejo dostojno živeti. Ali pa takrat, ko bi se jih zmerjalo, tako kot se jih včasih celo zdaj, in se jih naganjalo z bajoneti v morje." Sam se sicer v zadnjih dveh letih ni veliko javno oglašal, ko je vlada, v kateri je bil sam, delala napake. "Nikakor nismo bili tiho, mislim, da se to zdaj malo zrcali tudi v duelu našega predsednika Tonina s predsednikom SDS," je omenil sredin obračun prvakov NSi in SDS na Twitterju. Nato pa je dodal, da v NSi niso bili tiho, tudi ko so bili skupaj v vladi. "Vsekakor pa je Nova Slovenija tak koalicijski partner, ne glede na to, s kom je, da umazanega perila ne peremo v javnosti. Morda je to naša slabost, morda moramo kdaj marsikatero krepko zaradi tega pogoltniti. Ampak na drugi strani, vsak, ki je delal v gospodarstvu, v javni upravi ali pa v civilni družbi, ve, da dobri in uspešni timi rešujejo svoje težave znotraj. Zdaj, iz današnje perspektive, seveda lahko vidimo, da smo naredili morda kje napako, da bi se bilo treba morda bolj ostro odzvati in tako naprej. Ampak poglejte, vedno je treba - in to bi delal tudi kot predsednik - na prvo mesto postaviti interes države. Mi smo dobili zaupanje za upravljanje z državo v enem zelo težkih obdobij. Te stiske, ki so se nabrale, se bodo pravzaprav kazale in razreševale še naslednje desetletje. In sam bi kot predsednik želel, da nas to, kar smo se naučili, da nas ta preizkušnja lahko poveže in okrepi," je dejal. Kratki odgovori na nekaj hitrih vprašanj

icon-expand Janez Cigler Kralj v studiu Sveta na Kanalu A FOTO: Kanal A