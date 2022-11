V drugem krogu bi več ljudi izbralo Pirc Musarjevo

Mladinina anketa kaže, da Pirc Musarjevo v veliki meri podpirajo simpatizerji vseh treh koalicijskih strank (Gibanje Svoboda, SD, Levica), pa tudi tisti, ki se ne morejo odločiti, katero stranko bi podprli. Na drugi strani pa Logarja podpirajo simpatizerji stranke SDS in NSi.

Pirc Musarjevo naj bi po podatkih Ninamedie podprlo 84,3 odstotka tistih, ki so v prvem krogu volili skupnega kandidata SD in Gibanja Svoboda Milana Brgleza, in 56,9 odstotka tistih, ki so izbrali kočevskega župana Vladimirja Prebiliča. Podprla naj bi jo tudi slaba polovica volivcev predsedniške kandidatke zunajparlamentarne stranke Resni.ca Sabine Senčar in skoraj vsi volivci predsedniškega kandidata stranke Levica Mihe Kordiša.

Anžeta Logarja pa naj bi po podatkih predvolilne napovedi Ninamedie poleg 95 odstotkov volivcev SDS podprlo še 77,8 odstotka volivcev predsedniškega kandidata NSi Janeza Ciglerja Kralja.