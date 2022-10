V dveh dneh glasovalo 2,67 odstotka volivk in volivcev

Na predsedniških volitvah leta 2017 je v prvem krogu v prvih dveh dneh predčasno glasovalo 18.902 volivk in volivcev oz. 1,06 odstotka vseh volilnih upravičencev, v vseh treh dneh skupaj pa 28.201 volivk in volivcev oz. 1,65 odstotka vseh volilnih upravičencev. Na volitvah za predsednika republike leta 2012 je skupaj predčasno glasovalo 23.350 volivk in volivcev oz. 1,36 odstotka volilnih upravičencev. Na aprilskih volitvah v državni zbor je predčasno glasovalo 130.151 oz. 7,67 odstotka volivk in volivcev.